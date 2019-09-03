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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yasin DALKILIÇ- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)
03.09.2019 - 13:13, Son Güncelleme:

Kayseri'de tesadüfen buldu! Heyecan yarattı...

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Kayseri'de tesadüfen buldu! Heyecan yarattı...

Kayseri'nin İncesu ilçesinde üzüm hasadı yapanlar, yeraltı şehri buldu. Defineciler tarafından zarar verilen 2 katlı yeraltı şehrinde odalar ve kayadan anıt mezarlar bulunuyor.​

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  • Kayseride tesadüfen buldu Heyecan yarattı...
  • Kayseride tesadüfen buldu Heyecan yarattı...
  • Kayseride tesadüfen buldu Heyecan yarattı...
  • Kayseride tesadüfen buldu Heyecan yarattı...
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İncesu ilçesi Derebağ Mahallesi yakınlarında Kırklar İni olarak bilinen bölgeye üzüm hasadı için gelenler, 2 girişli mağarayla karşılaşınca, İncesu Belediyesi yetkililerine bildirdi. Bunun üzerine Belediye Başkanı Mustafa İlmek, beraberinde emekli öğretmen tarihçi Mustafa Çavdar ile bölgeye gitti.

Yapılan incelemede, çevre köylülerin mağara olarak bildikleri yerin 2 katlı yeraltı şehri olduğu ortaya çıktı.

Defineciler tarafından büyük zarar verilen yeraltı şehrinde farklı odalar ve kayadan anıt mezar yer alıyor. Rum ve Ermenilerin bir dönem yurt edindiği İncesu'da ortaya çıkan yeraltı şehri, ilçede heyecan yarattı.

'TURİZME KAZANDIRACAĞIZ'

Başkan İlmek, yeraltı şehrinin farklı odalardan oluştuğunu ve bir girişinin ise çok derinlere indiğini belirterek, "İncesu, Kapadokya bölgesi sınırları içinde kalan tarihi ve eski bir yerleşim yeridir. Bugüne kadar tarihin bu güzelliğini ortaya çıkarma imkanımız olmamıştı. Bugünden itibaren belediye olarak çeşitli çalışmalar içerisindeyiz.

Üzüm hasadı için gelen çiftçilerimiz, bizim Kırıklar İni olarak bildiğimiz alanda bu inin odalara açıldığı söylediler. Biz de uzmanlarla yaptığım incelemelerde yeraltı şehri olduğunu, farklı odalara geçiş olduğunu gördük.

İçinde anıt mezarın da olduğu yeraltı şehri maalesef definecilerin saldırısına uğramış.

Birçok yer kazılmış. Burada yeraltı şehirlerinin ve geçiş güzergahlarının olduğu bir alandır.

Tam tespitlerimizi yapamadık. Çalışmalarımız ise bu hususta devam ediyor. İnşallah yakın zamanda burayı turizme kazandıracağız" dedi.

'DEFİNECİLER ANIT MEZARLARI TAHRİP ETMİŞ'

Anıt mezarların defineciler tarafından tahrip edildiğini söyleyen Başkan İlmek, "Yeraltı şehrinde anıt mezar var ama definecilerin tahrip ettiği bir alana dönüşmüş. Maalesef çok üzücü görüntüler var. Geçmişte kaya mezarları olarak kullanılmış.

İnşallah güzel bir çalışma yapacağız. Burada yaşayan büyüklerimizin anlattığına göre tünelin Ürgüp'e çıktığı söyleniyor. Çok dar ve geçiş için gerekli altyapımız yok. Ama elimizden gelen gayreti gösterip burayı turizme kazandıracağız" şeklinde konuştu.

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