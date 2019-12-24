Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 5 gözaltı

Jandarma ekipleri, ihbar üzerine Reşadiye mahallesindeki eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada farklı dönemlere ait mozaik resim ve heykellerin yanında 4 sikke ve 1 yüzük ele geçirildi. Olayla ilgili M.F.A., A.K., H.T., A.O. ve A.S. gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.