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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Zafer BARIŞ/KAYSERİ, (DHA)
06.07.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

Kayseri'de 'sarıkız' tedirginliği

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Kayseri'de 'sarıkız' tedirginliği

KAYSERİ'de havaların ısınmasıyla birlikte özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan 'sarıkız' örümceği (camel spider), vatandaşları tedirgin etti.

Melikgazi ilçesi Belsin Tınaztepe Mahallesi'nde 'sarıkız', görülmeye başlandı. Özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslenebilen, güçlü çeneleri sayesinde et parçalarını kolayca koparıp yiyebilen sarıkız örümcekleri, mahallede endişeye neden oldu.

Mahalle sakinleri, bir insan eli kadar boyu olan ve 1 metre yükseğe zıplayabilen örümcekler nedeniyle akşamları dışarıya çıkamaz duruma geldiklerini söyledi. Mahalle sakini Dudu Eser, "Apartmanları sarmak üzereler. Sarıkız örümceğini çok sık görüyoruz ve çok korkuyoruz, dışarıya çıkamıyoruz. Lütfen buna bir çare bulunsun, ilaçlamalar yapılsın. Belediye tarafından buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

SARIKIZ ÖRÜMCEĞİ

Sarıkız örümceği ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, Dünya üzerinde ise yoğun olarak Afrika ve Namibya'da bulunmaktadır. Beslenme şekillerinden dolayı diğer iri örümcek türlerinden farklıdır. Sarıkız örümceği türlerinin hemen hemen hepsi et ile beslenmektedir. Görsel olarak akrep türünün sarısı gibi görünüme sahip olan sarıkız örümcekleri akrep dahi birçok hayvanı yiyerek beslenebilirler.

Boyları 8-10 santim olan sarıkız örümceği, avlarını dişleri ile ovuşturdukları için ısırıldığını fark edemezler. Gözleri ışıktan rahatsız olduğu için yalnızca geceleri hareket eder. Saatte 1,5 kilo metre katedebilir ve 1 metre yüksekliğe zıplayabilir. Zehirli olmadıkları fakat kuvvetli çenelerinin ısırıklarının oldukça fazla can yaktığı söyleniyor.

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