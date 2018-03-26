Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kayseri’de otomobil ambulansa çarptı: 6 ölü, 2 yaralı

    Kayseri’de otomobil ambulansa çarptı: 6 ölü, 2 yaralı

    Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ (DHA)
    26.03.2018 - 08:56 | Son Güncelleme:

    KAYSERİ’de başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu sürücüsü şerit ihlali yapan otomobil, karşı yönden gelen özel ambulansa çarptı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden 3’ü çocuk 6 kişi öldü, ambulanstaki 2 kişi de yaralandı.

    Kaza saat 23.30 sıralarında Kayseri Çevre Yolu Nalçik Bulvarı’nda meydana geldi. Malatya’dan Kayseri yönüne giden Mustafa Üzüm yönetimindeki 38 E 4730 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Üzüm’ün şerit ihlali yapmasıyla otomobil, karşı yönden gelen Malatya’ya cenaze götüren 41 BD 308 plakalı özel ambulansla kafa kafaya çarpıştı.

    Kayseri’de otomobil ambulansa çarptı: 6 ölü, 2 yaralıCan pazarının yaşandığı kaza nedeniyle yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, otomobilin sürücüsü Mehmet Üzüm (36), eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6) ve Hamza (8) ile yakınları Mustafa Üzüm (29) ve Soner Üzüm’ün (12) yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Ambulans sürücüsü ile sağlık görevlisi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü.

    Kayseri’de otomobil ambulansa çarptı: 6 ölü, 2 yaralıKaza nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Araçların yoldan çekilmesiyle trafik akışı yaklaşık 1 saat sonra kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadesine göre, kazaya yol açtığı iddia edilen son rakam grubu belirlenemeyen 38 KY plakalı beyaz otomobilin peşine düştü.

    Etiketler: NoMobil , trafik kazası , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri