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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)
23.05.2019 - 17:20, Son Güncelleme:

Kayseri'de nefes kesen anlar

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KAYSERİ'de konuşlu 4'üncü Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Türkiye ile birlikte 8 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen 'Erciyes 2019' tatbikatı, başarıyla tamamlandı. Tatbikatın son gününde, 'Barışı Destekleme Harekatı' gerçekleştirildi.

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  • Erciyes 2019 tatbikatı nefes kesti
  • Erciyes 2019 tatbikatı nefes kesti
  • Erciyes 2019 tatbikatı nefes kesti
  • Erciyes 2019 tatbikatı nefes kesti
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Kayseri 1'nci Komando Tugay Komutanlığı'nca icra edilen 'Erciyes 2019' tatbikatı, 6 Mayıs'ta başladı. 17 gün süren tatbikata Türkiye ile birlikte Azerbaycan, ABD, Gürcistan, Pakistan, Romanya, İtalya ve Katar'dan toplam 895 asker katıldı. Tatbikatın son bölümü, Şehit Piyade Teğmen Hasan Bak Atma-Atlama Sahası'nda gerçekleştirildi. Tatbikatı, 4'ncü Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin yanı sıra 33 ülkeden 39 askeri ateşe de izledi.

Senaryo gereği terör mağduru ülkeye, 7 müttefik ülke ile birlikte barışı destekleme harekâtı yapıldı. Saat 08.30'da başlayan Azerbaycan, ABD, Gürcistan, Pakistan'dan rütbeli askerlerin de katıldığı tatbikat, Hava Kılavuz Harekâtı ile başladı. Mehmetçikle birlikte yabancı ülke askerlerinin de içinde bulunduğu C-130 askeri uçaktan 120 asker, 1200 fitten serbest atlayış gerçekleştirdi. Havadan intikal, indirme hücum, ağır atma, hava barışının tesisi safhaları da başarıyla icra edildi.

Tatbikatta 'Arena' ülkesinde bulunan 'Zakkum' terör örgütü kontrolündeki kamp ele geçirildi. 67 farklı türde askeri araç ve 354 değişik cins ve çapta silah kullanılan tatbikatta, Atak ve Skorsky helikopterler de yer aldı. 1,5 saat süren tatbikat saygı atlayışının yapılması ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.

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