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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
02.05.2019 - 16:08, Son Güncelleme:

Kayseri'de kaybolmuş, Kırşehir'de bıçaklanmış halde bulunmuştu. 14 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı

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Kayseri'de kaybolmuş, Kırşehir'de bıçaklanmış halde bulunmuştu. 14 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı

Kayseri'de ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan ve Kırşehir'de sazlık alanda yaralı bulunan ortaokul öğrencisinin, ifadesinde, Nevşehir'in Avanos ilçesine gitmek için bindiği araçta bıçaklandığını belirttiği bildirildi.

Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Kurugöl köyü yakınlarında tarlada çalışan bir çiftçinin ihbarı üzerine bulunan Z.G'nin (14), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürüyor. Yakınları, ortaokul öğrencisi Z.G'nin tedavisine refakat ediyor.

Pedagog eşliğinde ifadesi alınan Z.G'nin, yaklaşık 3 gün önce Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde ailesiyle yaşadığı evden babaannesinin ikamet ettiği Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı bir köye gitmek için kaçtığını ve bir araca binerek yola çıktığını söylediği belirtildi.

Z.G'nin, araç Mucur'a bağlı Kurugöl köyüne geldiğinde şoförün kendisini bıçaklayarak yol kenarındaki sazlık alana attığını, dün akşam saatlerinde tarlasına gübre atan bir çiftçi tarafından fark edildiğini, jandarma ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığını anlattığı öğrenildi.

Öte yandan, Mucur Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri de Z.G'yi aracına aldıktan sonra bıçaklayıp sazlık alana attığı iddia edilen sürücünün kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri'de ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 14 yaşındaki Z.G, dün Kırşehir'de Mucur ilçesine bağlı Kurugöl köyü yakınlarında sazlık alanda bıçakla yaralanmış bulunmuştu.

 

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