Kayseri'de iğrenç olay! Erkek çocuğuna banyoda istismar
Kayseri’de kanepe taşıma bahanesiyle evine götürdüğü iş arkadaşı olan 16 yaşındaki erkek çocuğuna banyoda cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan kargo çalışanın mahkemece 14 yıl hapis cezası ile tutuklanmasına karar verildi. Pedagog eşliğinde mağdur erkek çocuğu, “Sanık ben izin vermeyip kaçınca bana ‘seni denedim’ dedi” şeklinde ifade verdi.
11 Ağustos’ta Kayseri Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, OSB’de bulunan bir kargo şirketinde çalışan şüpheli Y.B.(37), mağdur erkek çocuk Y.G.(16) ile birlikte kargoları dağıttı. İddiaya göre kargo dağıtımı sonrası şüpheli Y.B. mağdur Y.G.’ye evinde annesine taşınacak bir kanepe olduğu bahanesiyle yardım isteyip olay yerinin olduğu ikamete gittiler. Evde mağdura rahat olmasını söyleyen ve terlediği için mağdurun banyoya gitmesini söyleyen Y.B., mağdur Y.G. banyoya girince arkasından girip orada cinsel istismarda bulundu. Mağdur Y.G.’nin şikayeti üzerine Y.B. hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Y.B.(37) ile mağdur Y.G.(16), mağdurun şikayetçi babası N.G.(51) ve avukatlar hazır bulundu.
Mağdur erkek çocuğu Y.B. pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde, “Olay tarihinde kargoları dağıttık. Annesine götürülecek kanepesini taşımamızı söyledi, ben de kabul ettim. Evlerine gittiğimizde kimse yoktu, bana rahat davranmamı ve banyo yapmamı söyledi. Ben de banyoya girdim, arkamdan o da girdi, arkama geçince ben de hemen itip kaçtım. Üzerimi giyindikten sonra sanık yanıma gelip, ‘seni denedim’ dedi. Daha sonra iş yerine götürdü, ben de şikayetçi oldum” diye konuştu.
TUTUKSUZ SANIK Y.B. ÜZERİNE ATILI SUÇLAMALARI KABUL ETMEYEREK BERAATINI İSTEDİ
Cumhuriyet savcısının mütalaasında sanığın beraatını istediği davada mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Y.B.’ye ‘çocuğun basit cinsel istismarı’ suçundan 8 yıl, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise 6 yıl olmak üzere toplam 14 yıl hapis cezası ile tutuklanmasına karar verdi. Sanık Y.B., adliye polisi tarafından kelepçe takılarak duruşma salonundan çıkarıldı.
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