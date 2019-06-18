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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
18.06.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

Kayseri'de FETÖ'den yargılanan polis memuruna hapis cezası

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Kayseri'de FETÖ'den yargılanan polis memuruna hapis cezası

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan polis memuruna 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık polis memuru Serdar G. ve avukatı hazır bulundu. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen ve örgütün mahrem yapılanmasının yer aldığı kodlu listede ismi bulunduğu belirtilen sanık, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Örgütün sohbetlerine dini amaçlı katıldığını anlatan Serdar G, örgüt üyesi olmadığını savunarak beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

ÖRGÜTE YARDIM ETMEK SUÇUNDAN YARGILANAN SANIKLARA BERAAT

4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan tutuksuz yargılanan doktor M.K, operatör G.P. ve Ö.B de haklarındaki suçlamaları reddetti.

Örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdıkları iddialarını kabul etmeyen üç sanık, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan yargılanan sanıklar M.K, G.P. ve Ö.B'nin beraatine karar verdi. 

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