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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)
16.07.2019 - 10:49, Son Güncelleme:

Kayseri'de FETÖ'den 21 kişi adliyede

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Kayseri'de FETÖ'den 21 kişi adliyede

KAYSERİ'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İç Anadolu Bölgesi'nde örgüt faaliyetlerini sürdürerek, cezaevindeki örgüt üyelerinin ailelerine para yardımı topladıkları, firar edenlere sahte kimlik sağladıkları ve örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları iddiasıyla 6 ilde gözaltına alınan 26 kişiden 21'i, adliyeye sevk edildi. Hafta sonu adliyeye götürülen 5 kişiden 3'ü tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı. 

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İç Anadolu Bölgesi'nde FETÖ/PDY üyelerinin yeni yapılanma girişimi ve faaliyetleri içinde oldukları, bu kapsamda örgüte yeni eleman temin etmeye çalıştıkları belirlendi. Kimlikleri belirlenen K.G., İ.U., M.A.Ç., S.Y., H.G. ve R.A'nın, Kayseri'de FETÖ/PDY ile irtibatı olan şahıs, şirket ve esnafla irtibat kurarak bu kişilerden çeşitli yardım, bağış, zekat adı altında para topladıkları, örgüt soruşturmaları kapsamında hala cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin ailelerini ziyaret ederek, para yardımı yaptıkları, morallerini yüksek tutmaya çalıştıkları saptandı. Ayrıca soruşturmalarını takip ettikleri örgütle bağlantılı kişiler arasında tahliye olanlara iş imkanı sağladıkları, firar edenlere sahte kimlik temin ettikleri belirlendi. Örgüt üyelerinin ayrıca gizli sohbet toplantılarına devam ettikleri, haklarında FETÖ soruşturmalarından işlem kaydı olup, firar durumda bulunan, cezası kesinleşen ya da örgüt açısından kritik isimleri ülke dışına yasa dışı yollardan çıkarmak üzere Ege ve Marmara bölgelerinde keşif faaliyeti yaptıkları tespit edildi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kapsamlı yapılan çalışmalar sonucunda K.G., İ.U., M.A.Ç., S.Y., H.G. ve R.A'nın yanı sıra örgüte yüksek miktarda maddi destek sağladıkları belirlenen H.H.Ü., S.Ç., M.K., A.B., Z.Ş., A.A., M.E., S.U., M.Y.T., İ.C. ve M.Ö. ile bu isimlerle irtibatları olan ve haklarında yakalama kararı bulunan A.C., A.E.B., D.A., S.P., F.Ü., R.S., H.H.E., S.E. ve Z.C. polisin Kayseri merkezli Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Afyon ve Erzurum'da düzenlediği operasyonlarda yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgüte himmet parası olarak toplanan 18 bin 500 lira, 2 bin dolar, 805 Euro, örgütsel yazışmalar için tutulan yardım kayıtları ve dijital materyaller ele geçirildi.

21 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 26 şüpheliden 5'i, hafta sonunda adliyeye sevk edildi. 5 kişiden 3'ü, mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 21 şüpheli de bugün Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. 

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