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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
28.05.2019 - 16:05, Son Güncelleme:

Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası

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Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 5 sanıktan 4'üne, 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanıklar Burçin Yönem, Mustafa Gönen, Ahmet K, tutuksuz yargılanan Serpil Coşkun Turan ve avukatları hazır bulundu. Sanık Mehmet Ziya Karakullukçu ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanık Karakullukçu, savunmasında, veteriner hekim olduğunu, daha önce Genç Sanayici ve İşadamları Derneği (GESİAD) Kayseri Şubesinde çalıştığını anlattı.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Melikşah Üniversitesinin eski Hukuk Fakültesi dekanı Murat Şen ile irtibatı ve kapatılan Bank Asya üzerinden para transferi iddialarını reddeden Karakullukçu, örgütün askeri mahrem yapılanmasında "öğretmen" olarak görev yapan mahrem imamlar arasında yer aldığı yönündeki tanık beyanını da yalanladı.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u indirmediğini ve kullanmadığını öne süren Karakullukçu, "Suçlu olsam kaçardım, arandığımı öğrenince kendim gidip teslim oldum. Masumum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi. 

Örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyen diğer sanıklar Yönem, Gönen, Turan ve Ahmet K. ise masum olduklarını savunarak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti,Karakullukçu'ya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay, Yönem ve Gönen'e 7 yıl 6'şar ay, Turan'a ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanık Ahmet K'nin beraatini kararlaştıran heyet, Karakullukçu'nun tutukluluğunun devamına, Yönem ve Gönen'in ise tahliyesine hükmetti. 

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