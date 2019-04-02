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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
02.04.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası

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Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan 6 sanıktan 5'ine, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanık daha önce meslekten ihraç edilen öğretmen Sabır Bulut ile tutuksuz sanıklar Özhan A, Erhan Ş, Ahmet D.D, İsmail K. ve Betül Y. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Bulut, esasa ilişkin savunmasında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u indirmediğini, kullanmadığını ve yazışmaları kendisinin yapmadığını öne sürdü.

Örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmadığını savunan Bulut, aynı örgüt kapsamında yargılanan eşinin beraat ettiğini belirterek, kendisi de aynı talepte bulundu.

Kapatılan Melikşah Üniversitesi eski çalışanı sanık muhasebeci Erhan Ş. de örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmadığını ve suçsuz olduğunu savundu.

Etkin pişmanlıkta bulunan askeri öğrenciler İsmail K. ve Ahmet D. D, örgüte ne zaman katıldıklarını, örgütte geçirdikleri süre, kullandıkları kod ismi ve bu süre zarfında irtibat halinde oldukları örgüt mensuplarını teşhis ettiklerini belirterek beraatlarını istedi.

Sanıklardan stajyer avukat Betül Y. ise ByLock ve Bank Asya iddialarını kabul etmedi. Masum olduğunu öne süren Betül Y, "Bilerek ve isteyerek hiçbir örgüte yardım etmedim. Babam da tutuklu. Örgüt en çok ailemi mağdur etmiştir. Beraatimi istiyorum." dedi.

Sanık Özhan A. da kapatılan Zaman gazetesine abone olmadığını ve okumadığını savunarak beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Sabır Bulut'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, sanık Erhan Ş'ye 2 yıl 1 ay, sanıklar Ahmet D.D, İsmail K. ve Betül Y'ye 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezası verdi. Sanık Özhan A'nın da aynı suçtan delil yetersizliğinden beraatine hükmedildi.

Sanıklar Ahmet D. D, İsmail K. ve Betül Y'ye verilen cezaların hükmünün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar veren heyet, sanık Bulut'un da tahliyesini kararlaştırdı. 

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