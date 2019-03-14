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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
14.03.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası

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Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan 3 sanığa, 4 yıl 2 ay ile 6 yıl 10 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklar açığa alınan polis memuru Ahmet G, açıkta olan astsubay Yunus Emre A. ve kapatılan örgüt okullarında öğretmen olarak çalışan Ali A. ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklardan Yunus Emre A, daha önce etkin pişmanlıkta bulunarak örgütle ilgili bildiklerini anlattığını söyledi.

2009 yılında lise son sınıfta bazı derslerinin kötü olması nedeniyle bu örgütle tanıştığını ve bazı öğretmenlerden ders aldığını ifade eden Yunus Emre A, şunları kaydetti:

"İzmir'den Kayseri'ye tayininin çıkmasının ardından, kapatılan Melikşah Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Yakup isimli biri benimle irtibata geçti. 2012-2013 yıllarında örgütün sohbetlerine 5-6 kez katıldım. 2012-2013 yıllarında örgüt mensupları tarafından ardışık olarak arandım. 17-25 Aralık sürecinden sonra ilişkimi kestim. Beni ardışık olarak aramaya devam ettiler ama ben görüşmek istemedim. Pişmanım, beraatimi istiyorum."

Sanık Ahmet G. de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonda hafıza kartı içerisinde çıkan listede fişlenmesinin hatırlatılması üzerine, suçlamaları kabul etmedi.

Sanık Ali A. ise örgüt talimatıyla bu yapıya ait okullarda tayinle çalıştığı iddiasını kabul etmedi. Başka dershanelere iş başvurusunda bulunmasına rağmen mülakatta elendiğini ve girdiği KPSS'den yeterli puanı alamadığı için atanamadığını öne süren Ali A, ailesinin geçimini sağlamak amaçlı bu yapının okullarında çalıştığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet G'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün, sanık Ali A'ya 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Heyet, etkin pişmanlığı kabul edilen sanık Yunus Emre A'ya, aynı suçtan önce 7 yıl 6 ay, ardından indirime giderek 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. 

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