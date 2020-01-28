KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 28.01.2020 - 12:52,
Kayseri'de El Nusra operasyonu: 2 gözaltı
KAYSERİ'de terör örgütü El Nusra'ya yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede terör örgütü El- Nusra'ya yönelik başlattığı çalışmada, Suriye uyruklu 2 kişini örgüt üyesi olduğunu belirledi. Kimlikleri saptanan 2 kişi, düzenlenen operasyonla saklandıkları evde gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
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