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DHA-Özer KAYA
Haber Giriş: 04.01.2020 - 12:39,Son Güncelleme:/

Kayseri’de devrilen TIR’ın sürücüsü öldü

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Kayseri’de devrilen TIR’ın sürücüsü öldü

KAYSERİ’nin Sarıoğlan ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen TIR’ın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, 05.00 sıralarında Kayseri-Sivas karayolunun 54’üncü kilometresinde meydana geldi. Yunus Emre Ertuğrul (32) yönetimindeki 66 LV 379 plakalı sebze yüklü TIR, Sivas yönüne giderken kar yağışı nedeniyle kaygan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıktı. TIR, refüjde bulunan bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, sürücü Yunus Emre Ertuğrul, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cesedi, jandarmanın yaptığı incelemeden sonra otopsi yapılmak üzere Sarıoğlan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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