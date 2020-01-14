Kayseri'de çocuk parkının yakılması güvenlik kamerasında

Yangın, dün sabah saatlerinde Argıncık Kayabaşı Mahallesi'ndeki Doğu Sanayi Parkı alanındaki çocuk parkında meydana geldi. Parktaki oyun aletleri bir anda alevlerin arasında kaldı. Yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında parkta kimsenin bulunmadığı belirtildi.

KAMERAYA YAKALANDILAR

Polis, parkı ateşe veren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan çalışmada parkın yanında boş benzin bidonu bulundu. Bidonun sahibi olduğu belirtilen bir kişi, gözaltına alındı. İsmi açıklanamayan kişi, parkın yanında park halinde bulunan aracının yakıt deposuna bidondan benzin doldurup, boş bidonu oraya attığını, parkı ateşe vermediğini söyledi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, 2 çocuğun ellerinde odun parçaları ile parka doğru yürüdüğünü, kısa süre sonra da parkta yangın çıktığını gördü. Polis, yangın çıktıktan sonra koşarak uzaklaşmaları görüntüye yansıyan çocukları bulmak için çalışma başlattı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parkta hasar tespit çalışması yaptı. Yanan park ekipler tarafından tamamıyla sökülürken, hasarın da 100 bin lira olduğu öğrenildi.