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    Kayseri’de büyük operasyon... Vatandaşların banka hesaplarını boşaltmışlar

    Mehmet Can TOPTAŞ/ANKARA
    17.04.2018 - 20:03 | Son Güncelleme:

    Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Kayseri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ortak çalışmasında banka internet sitelerinin benzeri sahte internet siteleriyle vatandaşların hesabını boşaltan 17 kişi gözaltına alındı.

    Operasyonla ilgili yapılan açıklamada, bankaların sahte sitesini oluşturarak banka şubesine erişim yapmaya çalışan, banka müşterilerinin şifre ve bilgilerini ele geçirip, hesaplarından para transfer işlemi yaparak banka müşterilerinin hesaplarını boşaltan, ayrıca başka şahıslara ait banka hesap kartlarını toplayan 17 şüpheli şahsın, teknik ve fiziki takip neticesinde dün düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

    Kayseri’de büyük operasyon... Vatandaşların banka hesaplarını boşaltmışlar

    Açıklamada, yakalanan şüpheli şahıslarla ilgili yapılan çalışmalarda, banka müşterilerinin hesaplarından transfer ettikleri yüksek meblağlardaki tutarları, başkasına ait banka kartlarına aktardıkları ve bu tutarları banka hesaplarından çekerek lüks bir yaşam sürdürdükleri ifade edildi. Gözaltına alınan 17 şüpheli şahsın sorgusunun devam ettiği belirtildi. 

     

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    Etiketler: gazetehaberleri , kayseri , operasyon , gündem
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