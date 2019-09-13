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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
13.09.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Kayseri'de büyük baskın! 20 ton kaçak peynir ele geçirildi

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Kayseri'de büyük baskın! 20 ton kaçak peynir ele geçirildi

Kayseri’de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde kaçak olduğu belirlenen işletmede piyasa değeri 300 bin TL olan 20 ton sağlıksız peynir ele geçirildi.

Kayseri’de, Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı gıda denetiminde, Cırgalan mahallesinde bulunan bir işletmenin kaçak olduğu ve merdiven altı kaçak peynir üretimi yaptığı belirlendi.

Kaçak üretim yapan işletmenin iki adet soğuk hava deposunda polis ekipleri ile birlikte Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde kaçak 20 ton tulum peyniri, lor peyniri ve teleme peyniri olduğu belirlendi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin cezai işlem uygulayacağını öğrenen işletme sahibi görevlilere sardırmak isterken polis ekiplerince engellendi.

Kayseride büyük baskın 20 ton kaçak peynir ele geçirildi

DEĞERİ 300 BİN LİRA 

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı yasal işlemler sonrasında el konulan ve piyasa değeri 300 bin TL olan kaçak ve sağlıksız peynirler kamyona konuldu. Kaçak peynirler imha edilirken, işletme sahibine ise para cezası kesildi.

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