Kayseri'de beton mikseri halk otobüsüne çarptÄ±: 14 yaralÄ±
Kayseri'de beton mikseri ile halk otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu meydana gelen kazada 3'Ã¼ aÄŸÄ±r 14 kiÅŸi yaralandÄ±.
Kaza, saat 11.00 sÄ±ralarÄ±nda merkez Kocasinan ilÃ§esine baÄŸlÄ± BeyazÅŸehir Mahallesi, Osman Ã–zcan Caddesi'nde kavÅŸakta meydana geldi. Muharrem Aydemir yÃ¶netimindeki 27 AJE 35 plakalÄ± beton mikseri, trafik Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± bulunmayan kavÅŸakta Ali Can Atan'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± 38 AB 206 plakalÄ± halk otobÃ¼sÃ¼ne yandan Ã§arptÄ±.
Ã‡arpÄ±ÅŸmanÄ±n etkisiyle refÃ¼je Ã§Ä±kan otobÃ¼ste 14 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lar, itfaiye ve polis ekipleri tarafÄ±ndan otobÃ¼sten Ã§Ä±karÄ±lÄ±p, ambulanslarla Ã§evredeki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedavi altÄ±na alÄ±nan yaralÄ±lardan 3'Ã¼nÃ¼n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu belirtildi. Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.
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