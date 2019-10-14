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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yasin DALKILIÇ- Muhammed KISIR/KAYSERİ (DHA)
Haber Giriş: 14.10.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

Kayseri'de 8 milyon yıllık yeni fosiller bulundu

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Kayseri'de 8 milyon yıllık yeni fosiller bulundu

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bulunan Barsama bölgesinde yapılan kazı çalışmalarında 8 milyon yıllık at, zürafa, gergedan, bovidaeya (Boynuzlugiller) ait fosiller bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle geçen yıl Eylül ayında Yamula Baraj Gölü kıyısında Taşhan Mahallesi kırsalında başlatılan kazı çalışmalarına ara veren kazı ekibi, çalışmalarını bölgenin 70 kilometre güneydoğusundaki Barsama bölgesine kaydırdı. Ankara Üniversitesi Paleoantropoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Uzman Antropolog Özge Kahya ve ekibinin gerçekleştirdiği yaklaşık 15 gündür sürdürdüğü kazı çalışmalarında 8 milyon yıllık üç toynaklı at, gergedan, bovidae, zürafa ve boş boynuzlu canlılara ait fosil bulundu.

'HER YERDE FOSİL ÇIKIYOR'

Uzman Antropolog Özge Kahya, bölgedeki çalışmaların 15 gündür sürdüğünü söyleyerek, "Barsamada bulunan fosiller genelde 7-8 milyon öncesine ait 3 toynaklı at, zürafa, gergedan, bovid ve boş boynuzlular. Bu da bize kazı alanının o yıllarda ormanlık alan olduğunu gösteriyor. Erkilet Yamula barajı kıyısında çıkan fosillerle Barsama'da çıkan fosiller aynı döneme aittir. Ancak fauna (belli bir bölgede yaşayan hayvanların tümüne verilen ad) olarak bambaşkadır. Yamula'daki gibi büyük hayvan fosilleri bulmak zor burada, daha küçük ebatlarda fosil çıkıyor. Şimdilik fosilin diş, çene, uzun kemik kalıntılarına ulaştık. Barsamada suyun ve rüzgârın açmış olduğu dev yarıklarda fosilleri bulduk. Kazmaya başladığımız günden beri her yerde fosil çıkıyor. Bu durumda kazı çalışma alanı genişleyebilir. Kayseri fosil lokalitesi olarak çok zengin" diye konuştu.

Bölgedeki kazı çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

Kayseride 8 milyon yıllık yeni fosiller bulundu

 

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