Kayseri'de 7 FETÖ şüphelisi adliyede

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kayseri merkezli Ankara, Aydın ve Manisa'da FETÖ/PDY'nin 'adliye ve cezaevi yapılanması'na yönelik 3 gün önce operasyon düzenledi.

Bu kapsamda 'mahrem imamlar' ile iletişim içinde oldukları belirlenen Adalet Bakanlığı personeli olan 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 7'si de Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilip bugün adliyeye sevk edildi.