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Muhammed KISIR/KAYSERİ (DHA)
16.12.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

Kayseri'de 7 FETÖ şüphelisi adliyede

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Kayseri'de 7 FETÖ şüphelisi adliyede

Kayseri merkezli 4 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'adliye ve cezaevi yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Kayseri merkezli Ankara, Aydın ve Manisa'da FETÖ/PDY'nin 'adliye ve cezaevi yapılanması'na yönelik 3 gün önce operasyon düzenledi.

Bu kapsamda 'mahrem imamlar' ile iletişim içinde oldukları belirlenen Adalet Bakanlığı personeli olan 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 7'si de Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilip bugün adliyeye sevk edildi.

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