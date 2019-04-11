Kayseri'de 6 eski polise FETÖ'den tutuklama
Kayseri merkezli FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan 13 eski polisten 6'sı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kayseri merkezli Ankara, Erzincan, Niğde, Sivas, Gaziantep, Kırıkkale ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgütün 'mahrem imam'ları ile ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları iddiasıyla polislikten ihraç edilen 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı dün akşam sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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