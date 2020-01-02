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Yasin DALKILIÇ-KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 02.01.2020 - 15:46,Son Güncelleme:/

Kayseri'de 5 DEAŞ şüphelisi adliyede

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Kayseri'de 5 DEAŞ şüphelisi adliyede

KAYSERİ'de, yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü serbest bırakıldı, 5'i adliyeye sevk edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından, yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye ve Irak uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4'ü sorgularının ardından serbest bırakıldı. 5'i ise Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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