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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
19.10.2018 - 15:50, Son Güncelleme:

Kayseri'de 2 metre 40 santim uzunluğunda fil kafası bulundu!

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Kayseri'de 2 metre 40 santim uzunluğunda fil kafası bulundu!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği kazı çalışmalarıyla sadece Anadolu’nun değil dünya doğa tarihine ışık tutacak fosiller ardı ardına çıkarılmaya başlandı. Gömeç ve Taşhan’dan sonra bu kez Emmiler’de 7,4 milyon yıllık 2 metre 40 santim boyunda fil kafatası bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de bu önemli buluntu için kazı bölgesine gitti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Emmiler bölgesinde bir çobanın ihbarıyla yapılan kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan başkanlığındaki kazı ekibini ziyaret eden Başkan Çelik, çalışmalara bizzat iştirak etti.

“7,4 milyon yıllık”

Prof. Dr. Cesur Pehlevan, kazı çalışmaları devam eden fosilin Anadolu’da bir başka örneği olmadığını belirtti. Kazı heyetine teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, “Taşhan’da yapılan kazı çalışmalarının ardından bölgeden yeni ihbarlar, yeni müjdeli haberler gelmeye başladı. Bir sığır çobanının ihbarı üzerine burada kazıya başlandı. 2 metre 40 cm boyunda parçalanmamış fil kafatası çıkarıldı. 7,4 milyon yıl öncesine ait kafatası Kayseri ve Türkiye için çok önemli” dedi.

“Bilim Merkezi’nde dünya kamuoyuna sunacağız”

Yapılan kazılar sonucu çıkarılan fosillerin Bilim Merkezi’nde oluşturulan laboratuvara taşınacağını dile getiren Başkan Mustafa Çelik, “Gerekli çalışmaların ardından bu fosilleri Kayseri Bilim Merkezi’nde sergileyeceğiz ve dünya kamuoyuna sunacağız. Bu kazılar şehrimizin marka değeri için çok önemli çalışmalar” diye konuştu.

Kazı çalışmaları hakkında Prof. Dr. Cesur Pehlevan’dan bilgi alan Başkan Mustafa Çelik, çıkarılan fosillerin adeta ortopedist gibi alçıya alınarak bütün halinde laboratuvara götürüldüğünü ve orada açılıp güçlendirildiğini kaydetti.

 

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