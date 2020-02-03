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Haber Giriş: 03.02.2020 - 09:35,Son Güncelleme:/

Kayseri'de 1800 yıllık tarihi sütun ele geçirildi

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Kayseri'de 1800 yıllık tarihi sütun ele geçirildi

Kayseri'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 1800 yıllık tarihi sütun ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından B.A. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda Roma medeniyetine ait olduğu tespit edilen 1800 yıllık tarihi sütun ele geçirildi.

Yetkililer gözaltına alınan zanlı hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

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