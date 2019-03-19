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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ (DHA)
19.03.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

Kayseri tarihinin en büyük dolandırıcılığı ortaya çıkarıldı... Vergi rekortmeni olmuş

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Kayseri tarihinin en büyük dolandırıcılığı ortaya çıkarıldı... Vergi rekortmeni olmuş

Kayseri'de 'postacı', 'kurye' ve 'vergi dairesi çalışanı' gibi davranıp tebligat imzalattıkları kişilerin imzalarını hileli yöntemlerle senetlere işleterek dolandırıcılık yapan suç örgütünün mağdur ettiği kişi sayısının 30'u bulduğu ve 20 milyon TL vurgun yaptığı ortaya çıktı. Kayseri tarihinin en büyük mali dolandırıcılığını ortaya çıkaran polisin soruşturmayı halen devam ettirdiği, mağdur sayısının her geçen gün arttığı belirtildi. Örgüt lideri olan tutuklu Ümit Selim Özkan'ın geçmişte elde ettiği haksız kazançlarla vergi rekortmenleri arasında yer aldığı da belirlendi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; 'postacı', 'kurye' ve 'vergi dairesi çalışanı' gibi davranıp belirledikleri iş insanları ile maddi durumu iyi olan kişileri dolandıran suç örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖRGÜTÜN HİYERARŞİK YAPISI

Soruşturmayı sürdüren polis, suç örgütüyle ilgili yeni detaylara ulaşırken, örgütün hiyerarşik yapısı da deşifre edildi. Buna göre örgütün liderliğini Ümit Selim Özkan'ın yaptığı, Mustafa Baktır'ın çete liderinin yardımcısı olduğu, Volkan Çınar ve Salih Kuburcuk’un kurye görevi yaptığı, örgütün sekretarya görevini ise Hacer Özdemir'in yürüttüğü belirlendi. Daha önce 'dolandırıcılık' suçundan tutuklanan örgüt lideri Ümit Selim Özkan'ın cezaevi arkadaşı olan Nihat Selvi'nin de örgüt liderinin 'sağ kolu' olduğu kaydedildi.

İMZALAR, YAZILIM PROGRAMIYLA SENETLERE İŞLENMİŞ

Kayseri merkezdeki 4 ofiste faaliyet yürüten çete üyelerinin, kuryeler aracılığıyla mağdurlardan aldıkları ıslak imzaları, yaptırdıkları özel yazılım programıyla senet üzerine işlettikleri, senetlerin üst kısmını ise örgüt liderinin güzel sanatlar fakültesinde eğitim gören ve şu an adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eşi H.Ö.'nün doldurduğu saptandı. Örgütün, faaliyetlerini daha yoğun sürdürmek için güvenilir eleman temin etme noktasında zorlandığı, bu nedenle mağdurlardan alınan imzaların sıraya konularak zamanı geldiğinde senet üzerine yazıldığı kaydedildi.

VERGİ REKORTMENLERİ ARASINDA YER ALMIŞ

Örgüt lideri Ümit Selim Özkan'ın geçmiş yıllarda elde ettiği haksız kazançla vergi rekortmenleri arasında yer aldığı, kendisinin icrada birçok dosyası olması nedeniyle paravan şirketleri başka örgüt üyeleri üzerine yaptığı belirtildi.

KAYSERİ'NİN EN BÜYÜK MALİ DOLANDIRICILIĞI

Kayseri tarihinin en büyük mali dolandırıcılığını ortaya çıkaran polisin soruşturmayı halen devam ettirdiği, mağdur sayısının her geçen gün arttığı ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde benzer yöntemle birçok kişinin aynı yöntemle dolandırıldığı belirtildi. 30 kişinin mağdur olduklarını belirterek, polise başvurdukları, yapılan vurgunun 20 milyon TL'yi bulduğu öğrenildi.

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