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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriKayseri POMEM Müdürü Tanrıver: Hiçbir örgüte hele hele cemaate bağlı olmayacaksınız
GeriGündem Kayseri POMEM Müdürü Tanrıver: Hiçbir örgüte hele hele cemaate bağlı olmayacaksınız
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Gündem
AA
19.07.2018 - 15:24, Son Güncelleme:

Kayseri POMEM Müdürü Tanrıver: Hiçbir örgüte hele hele cemaate bağlı olmayacaksınız

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Kayseri ve Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) 4 aylık eğitimlerini tamamlayan polis adayları için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende konuşan Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Metin Tanrıver, "Hiçbir kimse ya da örgüte, hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, hiçbir şıha ya da şeyhe bağlı olmayacaksınız. Bağlı olacağınız tek bir yer vardır, o da devlettir" dedi.

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  • Kayseri POMEMde mezuniyet heyecanı
  • Kayseri POMEMde mezuniyet heyecanı
  • Kayseri POMEMde mezuniyet heyecanı
  • Kayseri POMEMde mezuniyet heyecanı
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Kayseri'deki merkezin konferans salonunda düzenlenen 2018 eğitim öğretim yılı 21. dönem yemin töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Kayseri POMEM Müdürü Metin Tanrıver, aileleri tarafından kendilerine teslim edilen gençleri, eğiterek yarınlara hazırladıklarını belirterek böyle iyi bireyler yetiştirdikleri için öğrencilerin ailelerine teşekkür etti.

Okuldaki eğitim süresince, öğrencilerin kendilerini en iyi şekilde yetiştirip, geliştirdiğine yürekten inandıklarını ifade eden Tanrıver, "Size sağlanan tüm imkanlardan olabildiğince yararlandınız. Artık, çalışacağınız yerlere atanacaksınız. Okulumuzda almış olduğunuz bilgi ve beceriler size, meslek hayatınız süresince yeterli olmayabilir. Meslek hayatınız boyunca sürekli kendinizi geliştirecek, devamlı okuyacaksınız. Sizlere görev, yetki ve sorumluluk veren tüm kanunları en iyi şekilde bilecek, meslek hayatınıza uygulayacaksınız." dedi.

"BOCALAYACAK, ZORLANACAK ASLA PES ETMEYECEKSİNİZ"

Tören sonunda çekilecek kurayla görev yerleri belirlenecek öğrenicilere meslek hayatları boyunca devlete sadakatten ayrılmamaları tavsiyesinde bulunan Tanrıver, şunları kaydetti:

"Gerek meslek, gerekse sivil hayatınızda asli görevlerinizden olan; yoksula, düşküne, garibana, yardıma muhtaç olanlara hizmet etmeyi, kendinize düstur edineceksiniz. Sevgili gençler, herkesin mutlaka bir hedefi olmalıdır. Hayatınızın sonunda nerede olacağınızı bilmek istiyorsanız, nereye gittiğinizi bilmek zorundasınız. Bu nedenle meslek hayatınızda kendinize doğru hedefler belirleyin. Hedefe ulaşmada, aldığınız eğitim, iradeniz, azminiz ve kararlılığınız size yol gösterecektir. Önünüze belki bir sürü engel çıkacak, bocalayacak, zorlanacak, tökezleyecek fakat asla yılmayacak, pes etmeyeceksiniz. Başarılı olma adına dikilecek, dik duracak, engelleri bir bir aşacaksınız.

"HELE HELE HİÇBİR CEMAATE BAĞLI OLMAYACAKSINIZ"

Dürüst olacaksınız, kimsenin hakkını yemeyeceksiniz, kimsenin hakkını da kimseye yedirmeyeceksiniz. Hakkınızı da haddinizi de bileceksiniz. Amirlerinize, üstlerinize, meslektaşlarınıza, ailelerinize ve halkımıza saygılı olacaksınız.

Hiçbir kimse ya da örgüte, hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, hiçbir şıha ya da şeyhe bağlı olmayacaksınız. Bağlı olacağınız tek bir yer vardır, o da devlettir. Hiç kimseye devlete el kaldırtmayacaksınız, devlete laf söyletmeyeceksiniz. Devlete yan baktırmayacaksınız. Devlete isyan eden hainleri topyekun imha edeceksiniz. Gücünüzü mutlaka adaletten, hukuktan, haktan ve halktan alacaksınız."

Toplam 622 polis adayının mezun olduğu 21. dönemin birincisi Mutlu Şimşek de bir konuşma yaparak yaş kütüğüne plaket çaktı. Öğrencilerin meslek yemini etmesiyle devam eden tören sonunda öğrenciler mezuniyet sevinçlerini kep atarak, aileleriyle paylaştı.

Törene emniyet müdürleri, birim amirleri, polisler ve öğrencilerin aileleri katıldı. 

 

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