Kayseri ile Eskişehir arasında sosyal medyada dikkat çeken atışma!

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, twitter hesabından ‘Onlara var bize yok’ başlıklı bir gazete kupürü ile birlikte, "Yapımı devam eden Şehir Hastanesi’ne gidecek tramvay projemizi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak bin bir güçlükle kendi imkanlarımız ile yapmaya çalışıyoruz. Oysa Kayseri’de yapılan Şehir Hastanesi’ne gidecek olan tramvay yapımının Ulaştırma Bakanlığı tarafından üstlenildiğini öğrendik. Yıllardır söylediğimiz gibi Bakanlıklar yatırımlarını, şehirlerden aldıkları oya göre değil de hizmette eşitlik ilkesine göre yapmaları doğru olandır" mesajını paylaştı.

"YILMAZ BAŞKANIMIN ELLERİNDEN ÖPÜYOR KANDİLİNİ KUTLUYORUM"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, bir gün sonra Büyükerşen’e resmi twitter adresi üzerinden yanıt verdi. Büyükerşen’e ‘Yılmaz Amcam’ diye hitap eden Çelik, Miraç Kandili kutlamayı da ihmal etmedi. Başkan Çelik, Büyükerşen’e, "Eskişehir’den Başkan Yılmaz Amcam bir twit atarak Kayseri’de yapılacak bir yatırım için sitemde bulunmuş. Oysa bizler hükümetimizin her ilde yaptığı işlerle gurur duyuyor ve övünüyoruz. Tıpkı Eskişehir’e Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 12 ayrı köprülü kavşakla övündüğümüz gibi. Neden Kayseri’de şehir içindeki 14 ayrı köprülü kavşağı Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak tamamen öz kaynaklarla yapıyoruz diye sitem etmeden. Tıpkı Eskişehirmizdeki Yüksek Hızlı Tren yatırımı ile tüm Eskişehirli vatandaşlarımızın İstanbul’a, Ankara’ya ve Konya’ya güvenli ve hızlı seyahat edebildikleri için övündüğümüz gibi. Neden Kayseri’de hızlı tren yok diye sitem etmiyoruz. Tıpkı Eskişehir’de Ulaştırma Bakanlığımızın son 14 yılda yaptığı 4.58 milyar TL’lik yatırımlarla övündüğümüz gibi. Neden Kayseri’de bu kadar devlet yatırımı alamıyor diye sitem etmiyoruz. Bu örnekleri daha da çoğaltmak mümkün. Ama mübarek gecede amcam yaşındaki Yılmaz Başkanımın ellerinden öpüyor kandilini kutluyorum" şeklindeki tweet mesajlarıyla yanıt verdi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR