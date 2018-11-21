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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
21.11.2018 - 11:08, Son Güncelleme:

Kayseri' de iş adamlarına FETÖ operasyonu

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Kayseri' de iş adamlarına FETÖ operasyonu

Kayseri' de FETÖ' nün esnaf ve iş adamı yapılanmasında yer aldıkları, örgüte himmet burs ve bağış adı altında maddi finans sağladıkları iddiasıyla aralarında iş adamlarının bulunduğu 11 kişiye yönelik operasyon başlatıldı...

KAYSERİ’de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütüne ’himmet’ adı altında yardım sağladıkları belirlenen 11 esnaf ve iş adamı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 7’si yakalanarak gözaltına alınırken, 4’ü aranıyor.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde FETÖ/PDY’nin kentteki esnaf ve iş adamı yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. FETÖ yapılanmasında yer alan esnaf ve iş adamlarının, yine örgüt içinde yer alan bir kısım esnaf ve iş adamlarıyla birlikte terör örgütünün sohbet imamları tarafından organize edilen toplantılara katıldıkları, örgüte himmet, burs, bağış gibi yardım adı altında finansman sağladıkları belirlendi. Ayrıca bir kısım şüphelilerin terör örgütüne ait vakıf, dernek ve diğer tüzel kişiliklerde üyelik kaydının ve görevlerinin olduğu gibi kurucu üyeliklerinin bulunduğu terör örgütü elebaşının Bank Asya Katılım Bankasına destekte bulunulması adına yaptığı çağrı sürecinde hesap açtırdıkları ya da mevcut hesaplarına hayatın olağan akışından farklı miktarlarda para yatırarak, destekte bulundukları öğrenildi. Şüphelilerin, haklarında soruşturma yürütülen bir kısım esnaf ve iş adamlarıyla ve örgüt içinde imam olarak görev alan kişilerle çeşitli tarihlerde çeşitli gruplar halinde yurtdışına gidip geldikleri, çocuklarının terör örgütü bünyesindeki okullarda öğrenim gördüğü ortay çıktı.

Bu kapsamda haklarında yakalama kararı verilen 11 kişiden 7’si gözaltına alındı. 4 şüpheli ise aranıyor.

 

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