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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.12.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Kayra ne demek? Kayra isminin anlamı ne?

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Kayra ne demek? Kayra isminin anlamı ne?

Yeni bebek bekleyen aileler, duydukları, karşılaştıkları her ismin anlamını merak ediyor, Kayra da bunlardan biri. Çeşitli anlamları olan Kayra ismi genellikle erkek bebeklere veriliyor. Peki, Kayra ne demek? Kayra isminin anlamı ne?

Kayra isminin anlamı: Saygın biri tarafından yapılan iyilik, inayet, ihsan, lütuf şeklindedir.

Kayra Ne Demek?

Tanrının kişiye iyilik getiren, kurtarıcı ilişkisi adına kullanılan bir kavramdır. Tanrının insanı koruması ve esirgeyici olması şeklinde de tanımlanabilir.

Kayra Adının Özellikleri

Sanat alanındaki yetenekler azımsanamayacak şekilde iyidir. Önsezileri çok güçlüdür. Yapacakları işleri oldukça dikkatli yaparlar. Motivasyonları çok iyidir. Yok sayılmaktan hiç hoşlanmazlar. Bundan ötürü yok sayılamayacak ve hafife alınmayacak kişilerdir. Fakat tereddüt ve kaygı içerisinde sinirlenmeye, şiddet göstermeye meyilli kişilerdir. Liderlik vasıfları bulunur.

Doğal liderliği vardır. Kendilerine özgü düşünce ve görüşlere sahiplerdir. Diğer bireylerin etkilerinde kalıp karar vermezler. Görev ve sorumluluk almaktan kaçınmazlar. Cesur kişilerdir. Fakat kimi durumlarda bu özelliklerini aniden kullanmamaları gerekir. Diğer bireylerin düşünceleri hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar.

 

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