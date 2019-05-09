Partisinin grup toplantısında konuşan, daha sonra gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bahçeli, şunları söyledi:

İKİ PARTİNİN OYU YÜZDE 60.42

“İttifakın AK Parti’ye yaramadığını, MHP’nin AK Parti’nin altını oyduğunu hayasızca iddia ettiler, ahlaksızca ileri sürdüler. Durmadılar, ‘Cumhur ittifakı bitti bitiyor’ yaygarası kopardılar. İl genel meclis seçiminde MHP’nin oyu yüzde 18.81, AK Parti’nin ise yüzde 41.61’dir ve iki partinin toplam oyu yüzde 60.42 düzeyindedir.

hepsi klinik vakadır

Bu yalın gerçeği görmediler, göremediler, bir bakıma çılgına döndüler. Bir ara ‘Kum torbası değilim’ çıkışıyla rest çeken, sonra da cumhur ittifakını kast ederek ‘Mezara kadar sözünü en azından pazartesiye kadar değiştirmek lazım’ diye çıkıntılık yapan zat (Bülent Arınç) bunlardan birisidir. Bu sefiller, fitneye kucak açıp fazilete sırt döndüler. Bunlar bazen gazeteci kılığıyla karşımıza çıkarlar, bazen eski siyasetçi kisvesiyle hareket edip gevezelik yaparlar. Ama hepsi koftur, hepsi kinlidir, hepsi klinik vakadır, alayı birden kifayetsiz muhteristir.

GÖLGE DÜŞTÜĞÜ AÇIKTI

İstanbul seçimlerine gölge düştüğü açıktı, ortadaydı. CHP’nin malum sözcüsü diyor ki ‘Belediye başkanlarımızın sizin indirdiğiniz TC ibaresini tekrar oraya asmak mıdır beka meselesi?’ CHP Genel Başkanı da konuşmasının bir yerinde, bunun da bana kapak olduğunu söylemiştir. Sevsinler senin kapağını. Aferin çok güzel laf ettin, boynuna berat belgesini asarsın artık. Sayın Kılıçdaroğlu bilesin ki, kaynayan kazan kapak tutmaz, gazozuna oyun olmaz, şayet oynamaya kalkarsan aklın başından gider. Sana kapak çoktan oldu, ya duymadın ya da duyurmadılar, geçmiş olsun. Sayın Kılıçdaroğlu, kapak resmi sevilerek alınan kitap gibisin, dışın hoş gibi duruşun loş gibi, için bomboş. Önde şehit cenazesine katılırlar, arkada şehit yakınlarına terörist iftirası atarlar. Önce TC’yi asarlar, sonra hıyaneti askıya çıkarırlar. Sizin neyinize Türkiye Cumhuriyeti, varın gidin zilletin neferleri.”

SUÇ OLDUĞU KANAATİNDEYİM

YSK’nın kararına akıllara ziyan ve darbe diyenler asıl siyasi cuntacıdır, gerçek sicilli darbe severlerdir. YSK üyelerini isim isim hedef gösterip, ‘Çete mensubu, satılık adamlar, kul hakkı yiyenler, hukuk cinayetinin failleri’ diyen kim varsa millet hasımı, itibar celladı, demokrasi hazımsızıdır. Hiç kimse ateşle oynamaya kalkışmamalıdır. Yargıya çete diyen sözde bir partinin genel başkanı sıfatını taşıyan ve milletvekili olan sana sesleniyorum: Gel dokunulmazlığının kaldırması için bir talep ver, ilk oyu ben vermezsem namerdim. Yedi YSK üyesini isim isim belirtirken arkasında da çete sıfatıyla nitelendirmesi yakışık almamıştır. Bazı konuşmalarında suç unsuru olduğu kanaatindeyim.

GÜL VEFASIZLIK YAPIYOR

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Twitter’daki mesajını okudum. 367 ile ilgili olarak o dönemin Yargıtay Başsavcısı ile aynı çukura girmeleri inandırıcı değildir. 367 tezini ortaya koyup, kendi cumhurbaşkanlığını engellemeye çalışan bir zatın görüşünü şimdiki ile ilişkilendirerek ‘iki üzüntü yaşadığını’ söylemesi doğru değildir. 367 riskini 71 milletvekili ile aşan, kendisinin cumhurbaşkanı olması için üçüncü turu deneyen bir siyasi partinin genel başkanı olarak söylüyorum. AKP’ye vefasızlık yapıyor ama MHP’nin politikasına da hiç olmazsa saygı duysun.”