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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.06.2019 - 13:37, Son Güncelleme:

Kaynanasını kanlı bez ile tehdit edip gasp etmişti! Tutuklandı...

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Kaynanasını kanlı bez ile tehdit edip gasp etmişti! Tutuklandı...

Kayseri’de açık cezaevinden izinli çıkan ve kaynanası ile kayınbabasının evinin önüne kanlı bez bırakıp tehdit ettiği ve mağdurların 9 bin TL paralarını gasp ettiği iddia edilen damat tutuklandı.

6 Nisan’da Talas İlçesi Tablakaya Mahallesi’nde bir ikamette meydana gelen olayda iddiaya göre dışarıdan evlerine gelen M.Y. (65) ile L.Y. (62) kapılarının önünde kanlı bez gördü. Daha sonra telefonla arayan damatları K.Y.(34) tehditkâr sözlerle para istedi, mağdurlar da açık cezaevinden izinli çıkan ve 15 bin TL isteyen şüpheliye 9 bin TL elden verdi. Şikayet üzerine K.Y. hakkında ‘başkasının bir malını karşı koyamamaya mecbur kılmak suretiyle yağma’ ve ‘özel işaretlerle tehdit’ suçundan dava açıldı. Tutuksuz sanık K.Y. mahkemede; “Mağdurlar kayınbabam ile kayınvalidem olurlar. Ben tehditle 15 bin TL almadım. Kapılarının önüne kanlı bez bırakmadım. Olay esnasında alkollüydüm, telefonla tehditkâr sözler söylemiş olabilirim, telefonda kanlı bezi çöp tenekesine bıraktığımı söylediğimi hatırlamıyorum. Zor durumda olduğum için onlardan yardım istedim, onlar da 9 bin TL karşılıksız verdiler” diye konuştu.

Kayınbaba M.Y. damadı olan sanığın olay günü alkollü olduğunu, kendinde olmadığını söyleyerek, borcu olduğunu bildikleri için 9 bin TL verdiklerini belirtirken, kaynana L.Y. ise; “Eve geldiğimizde kapının önünde kanlı bez gördük, kimin koyduğunu görmedik. Telefonla damadım aradı, çok alkollüydü, 9 bin TL verdik, şikayetçi değiliz” dedi.

Savcı verdiği mütalaasında sanık K.Y.’nin ‘yağma’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelerken, mağdurların korktukları için sanığı kurtarmaya yönelik ifade verdikleri, kuvvetli suç şüphesi nedeniyle sanık K.Y.’nin tutuklanmasına karar verdi.

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