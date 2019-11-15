Kaynananın "Oğluma bakmıyorsun" diye dava açtığı geline beraat

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKaynananın "Oğluma bakmıyorsun" diye dava açtığı geline beraat
GeriGündem Kaynananın "Oğluma bakmıyorsun" diye dava açtığı geline beraat
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
15.11.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Kaynananın "Oğluma bakmıyorsun" diye dava açtığı geline beraat

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kaynananın "Oğluma bakmıyorsun" diye dava açtığı geline beraat

Üsküdar'da kayınvalidesinin engelli oğluna bakmadığı iddiasıyla şikayetçi olduğu gelin, hakkında açılan davada, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal ettiğine dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Üsküdar'da ikamet eden Cavidan Zeynep A, kendini ifade edemeyecek derecede engelli olan 54 yaşındaki eşi İbarim A'yı, annesi Şaruban A'nın evinin kapısına bıraktı. Bunun üzerine kaynana Şaruban A, oğluna bakmadığı gerekçesiyle gelininden şikayetçi oldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine yaptığı soruşturma sonunda, gelin Cavidan Zeynep A. hakkında mağdur eşi üzerinde aile hukukundan doğan bakım yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Hazırlanan iddianamenin Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmesi üzerine sanık gelin Cavidan Zeynep A. hakim karşısına çıktı.

Sanık Cavidan Zeynep A, mahkemedeki savunmasında, mağdur İbrahim A'nın eşi olduğunu belirterek, "Kendisi engellidir. Eşim çok istediği için ailesinin yanına bıraktık.

Ailesini çok görmek istiyordu. Telefon etmemize rağmen ailesi telefonlarımıza cevap vermiyordu.

Telefonlarımızı her yerden engellemişlerdi. Bunun üzerine kardeşim ve oğlum, eşimi alarak kayınvalidemin evine götürdüler.

Kayınvalidem uzun süre kapıyı açmamakta direnmiş. 45 dakika kapıda beklemişler. Camdan gördüğü halde kapıyı açmamakta direnmiş.

Daha sonra kapıyı açarak oğlunu kabul etmiş. Kendisi orada 2 gün kaldı. Daha sonra kendisini aldık." iddiasında bulundu.

Müşteki kaynana Şaruban A. ise, gelininden şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istediğini söyleyerek, "Oğlum yatalak hasta olup kendini ifade edebilecek durumda değildir. Gelinim, damadıma mesaj atarak oğlumu evin önüne bırakacağını söylemiştir.

Ben hastanede tedavi görüyordum. Eve geldiğimde kapıda oğlumun sesini duydum. Yanında başka kimse yoktu. Oğlumu kapının önüne bırakıp gitmişler." ifadelerini kullandı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Arife A. da mağdur İbrahim A'nın ağabeyi olduğunu ifade ederek, şunları anlattı: 

"Komşusunun telefonu üzerine ağabeyimin annemizin evinin önüne bırakıldığını öğrendik. Apar topar hep birlikte annemin evine gittik.

Ağabeyime durumu sorduk. 'Ben burada kalacağım.' dedi. 'Kendi isteğinle mi geldin?' diye sorduk. 'Bana bakın.' diye karşılık verdi.

'Neden sana bakmıyorlar?' diye sorunca 'Ben eşimin kötü olmasını istemiyorum. Ben eşimin yanında zor durumdayım, onlar da zor durumda. Bana siz bakın.' diye talepte bulundu."

Tanık olarak dinlenilen mağdur İbrahim A'nın oğlu Mert A. ise babasının annesini çok özlediğini ve görmek istediğini sürekli dile getirdiği için annesinin evine bıraktıklarını anlattı.

"SANIĞIN BERAATİ İÇİN MASUM OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI ŞART DEĞİLDİR"

Davaya ilişkin gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, sanık Cavidan Zeynep A. ile mağdur İbrahim A'nın evli olduklarını, İbrahim A'nın kendini ifade edemeyecek derecede engelli ve yatalak hasta olduğunu belirtti.

Sanık Cavidan Zeynep A'nın bir yakınının telefonuna "Şu kaynanamın telefonunu, bana atın yoksa götüreceğim kapısının önüne bırakacağım. Ne halt yiyorsanız yiyin." şeklinde sesli mesaj attığını belirten mahkeme, ardından da mağdur eşini kaynanasının evine getirerek kapının önüne bıraktığını kaydetti.

Mahkeme, sanığın ailevi yükümlülüklerini yerine getirmediği için müşteki olan kaynana Şaruban A'nın soyut iddialarını destekleyen somut delil bulunmaması, müşteki ile sanık arasında aile ilişkilerinin bozulmasından kaynaklanan husumet bulunmasının sanık lehine oldukça büyük ve giderilemeyen bir şüphenin doğmasına neden olduğunu belirtti.

Suçu işlediğine dair yeterli delil bulunmayan kişinin cezalandırılmamasının "masumluk karinesi" ilkesi gereği olduğunu vurgulayan mahkeme, "Sanıkların suçlu olduğu her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle ispat edilmedikçe yok edilemez.

Sanığın beraati için masum olduğunun anlaşılması şart değildir. Suçlu olduğunun anlaşılmamış olması yeterlidir.

Sanığın üzerine atılı 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçunu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilememesi nedeniyle beraatine karar verilmesi gerektiği değerlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Mahkeme bu nedenle sanık Cavidan Zeynep A'nın üzerine atılı "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal" suçunu işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle