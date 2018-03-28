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    Kaynana-damat aşkı cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

    MESUT HASAN BENLİ/ANKARA
    28.03.2018 - 16:39 | Son Güncelleme:

    Ankara'da yaşanan kaynana damat aşkının cinayetle sona ermesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

    Dava dosyasına göre olay şöyle gelişmişti:

    Geçen yıl şubat ayında damat Serdar İ. (27), iki ay önce kocasını kaybeden kaynanası Yeter B. (41) ile ilişki yaşamaya başladı. Yeter B.’nin oğlu Serdar B. (23), 14 Mart 2017’de eniştesi ve annesinin davranışlarından şüphelenerek, Facebook mesajlarını inceledi ve ikilinin ilişkisi olduğunu anladı. Serdar B., annesi ve eniştesini tehdit etti. Damat Serdar İ., kayınbiraderinin kendisini tehdit etmesi üzerine evden kaçtı. İki hafta sonra evine döndü. 26 Mart’ta Serdar B., eniştesinin eve döndüğünü fark etti. Bunun üzerine Serdar B., dayısı Yusuf T. ile birlikte damat Serdar İ. ile babası Kasım İ.’ye bıçakla saldırdı. Çıkan arbedede damat Serdar B., yanında taşıdığı silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu dayı Yusuf T., hayatını kaybetti.

    Kaynana damat aşkı cinayetle noktalandıKaynana damat aşkı cinayetle noktalandı


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    Etiketler: kaynana , cinayet , gündem
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