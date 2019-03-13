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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
13.03.2019 - 16:38, Son Güncelleme:

Kaynak Holding'in avukatına FETÖ'den 12 yıl hapis

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Kaynak Holding'in avukatına FETÖ'den 12 yıl hapis

FETÖ’nün finans merkezi olan Kaynak Holding'in hukuk işleri koordinatoru avukat Hürol Karadaş, ''Silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans merkezi olan Kaynak Holding'in hukuk işleri koordinatoru avukat Hürol Karadaş, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve ''Silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Hürol Karadaş ile avukatı hazır bulundu.

MÜTALAADA ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN CEZA İSTENDİ

Duruşmada, mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın örgütün şifreli mesajlaşma programı Bylock kullanıcısı olduğu, Bank Asya'daki hesabının örgüt talimatı sonrasından yüksek miktarda artırdığı belirtti. Sanık hakkında her ne kadar Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan kamu davası açılmış ise de sanığın üzerine yüklenen bu suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden bu suç yönünde beraatine karar verilmesini isteyen savcı, Karadaş’ın örgüte üye olmak suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Karadaş, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

ANAYASAL DÜZENİ BOZMA SUÇUNDAN BERAAT, ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN 12 YIL HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Hürol Karadaş hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de sanığın üzerine yüklenen suçu işlediğini gösterir, her türlü şüpheden uzak, mahkumiyetine yeterli, inandırıcı ve kesin delil elde edilemediğinden, "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi de gözetilerek üzerine yüklenen suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle sanığın bu suçtan beraatine karar verdi.

Mahkeme heyeti, sanığın eylemlerinin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu oluşturacağını belirterek, bu nedenle sanık hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırılmasın karar verdi. Sanığın işlemiş olduğu suçun terör suçu kapsamında kaldığı anlaşıldığından verilen cezayı 12 yıla çıkaran heyet, sanığın samimi bir pişmanlığının bulunmaması, yargılama sürecindeki hal ve hareketleri göz önüne alındığında sanık hakkında lehine takdiri indirim maddesinin uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

Mahkeme, almış olduğu cezanın miktarı dikkate alındığında kaçma durumunun olmasını nedeniyle sanık Karadaş’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. 

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