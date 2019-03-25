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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
25.03.2019 - 14:56, Son Güncelleme:

Kaynak Holding yöneticilerinin FETÖ davası

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Kaynak Holding yöneticilerinin FETÖ davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding eski yöneticilerine yönelik soruşturma sonunda, haklarında dava açılan 34'ü firari, 9'u tutuklu 85 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 8'i tutuklu 46 sanık katıldı. Tutuksuz 3 sanığın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

Sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından, mahkemeye gelen evraklar okundu.

Gelen evrakların okunmasının ardından hakkında FETÖ soruşturması bulunan tanık Ceylan Çelik holdinge bağlı matbaada çalıştığını sanıklardan Hasan Kahveci ve Menderes Demirci'yi genel müdür oldukları için, Fazıl Elçik'i de çalışan olduğu için tanıdığını söyledi.

Bu sanıkların FETÖ ile bir ilgilerinin bulunup bulunmadığına dair bir bilgisinin bulunmadığını iddia eden Çelik, "Şirkette sohbet toplantıları oluyordu. Bazen dini sohbetler, bazen ise iş güvenliği hakkında sohbetler vardı. 500-600 kişi çalışıyorduk. Birileri gelip bir şeyler anlatıyordu. Katılmak zorunluydu. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kitapları da okunuyordu." şeklinde beyanda bulundu.

Hakkında FETÖ soruşturmaları kapsamında dava açılan ve tutuklu olan tanık İbrahim Celen ise kapatılan Zambak yayınlarında çalıştığını, sanıkların bir kısmını tanıdığını, ancak FETÖ ile bağlantılarını bilmediğini öne sürdü.

Şirkette haftalık sohbetler olduğunu ve bunlara dışarıda olduğu için katılamadığını iddia edene Celen, "Bir iki defa ancak geldim bu sohbetlere. Katılmak zorunluydu. Kimden duyduğumu bilmiyorum, ama Bank Asya'ya para yatırılması yönünde bir talimat vardı. Banka sıkıntıda olduğu için bize böyle bir talimat verilmişti." ifadelerini kullandı. Tanıklar Çelik ve Celen tanıklık ücreti olan 25 lirayı istedi.

Duruşma tanıkların dinlenilmesiyle devam ediyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin, olağan ticari faaliyetlerini yürütürken kurdukları örgüte bağlı tüm şirketlerinin para trafiğinin kesişim noktasında bulunduğu belirtilirken, bu sayede örgüt adına sisteme sokulması planlanan paraların FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kontrolünde olan ülke içerisindeki ve yurt dışındaki vakıf, dernek ve eğitim kurumları üzerinden finansının sağlandığı vurgulandı.

İddianamede, Kaynak Holding ve bağlı şirketlerinde tüm iş ve işlemlerin örgütsel olarak planlandığı, örgüt liderinin tüm söylemlerinin hassasiyetle takip edilerek tüm çalışanlar üzerinde baskı kurularak aidiyet duygularının geliştirilmeye çalışıldığı anlatılarak, örgütün yayın organlarına zorunlu abonelikler, sürekli himmet ile örgüte finans sağlandığı, örgütün tüm alanlarda gösterdiği faaliyetlerin bizzat holding merkezinde ve yöneticileri tarafından takip edilerek örgütün nihai amacına ulaşılması için her imkanın kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

Sanıklar Mustafa Özcan ve Naci Tosun hakkında, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile “silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, 39 sanık hakkında da ayrı ayrı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile “silahlı terör örgütü yönetici veya üyesi olmak” suçundan 7,5 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, diğer sanıkların ise benzer suçlardan 7,5 yıldan 30 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması isteniyor. 

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