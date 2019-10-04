Kaymakamlık sınavı ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanacak, İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Gözler şimdi kaymakamlık sınavının ne zaman yapılacağında. Peki, Kaymakamlık sınavı ne zaman?
Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için başvurular 19-25 Eylül tarihlerinde tamamlandı. İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 9 Kasım tarihinde belirlenen sınav merkezlerinde organize edilecek. İşte, söz konusu sınava ilişkin ayrıntılar...
2019 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2019-Kaymakamlık), 9 Kasım 2019 tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
KAYMAKAMLIK SINAVININ İÇERİĞİ
Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.
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