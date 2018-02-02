Kaymakamlık çalışma saatleri 2020 - Kaymakamlık saat kaçta kapanıyor/açılıyor?
Kaymakamlık çalışma saatleri, çeşitli nedenlerle bu kurumu ziyaret edecek vatandaşlarca araştırılıyor. Kaymakamlık mesai saatleri ve saat kaçta açılıp kapanıyor sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, işlemlerini gerçekleştirmek üzere binalara gidecek. Peki, kaymakamlık saat kaçta açılıyor ve saat kaçta kapanıyor? İşte, kaymakamlık 2020 çalışma saatleri
Kaymakamlık ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve kaymakamlığın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Kaymakamlık 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…
KAYMAKAMLIK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
Kaymakamlık, ilçede hükumetin temsilcisi olarak bilinir. İlçenin genel idaresi ve sorumluluğu kaymakama aittir. İlçenin en yetkili kamu görevlisidir. Kaymakamlar İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev almaktadır.
Kaymakamın başlıca görevleri, ilçede yasaların uygulanmasını sağlamak, valinin emirlerini uygulamak, çeşitli kamu kurumlarının çalışmaları arasında eşgüdümü sağlamak, halkın şikayetlerini dinlemek, ihtiyaçlarını saptamak ve giderilmesi için gerekli önlemleri almaktır.
Kaymakamlık, 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.
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