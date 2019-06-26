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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.06.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

Kaymakamın oğlunun öldüğü kavganın 8 şüphelisi adliyede

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Kaymakamın oğlunun öldüğü kavganın 8 şüphelisi adliyede

Bursa’nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan’ın Denizli’de bıçaklanan iki oğlundan birinin ölümüne neden olan kavgaya karıştıkları iddia edilen 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Pamukkale ilçesinde dün gece yaşanan olayda iddialara göre Kaymakam İnan’ın oğulları Safa Akif İnan (15), Ahmet Burak İnan (21) ve Mehmet Buğra İnan (21) ile A.S.K. (15) ve K.E. (16), B.Ç. (14) isimli şahıslar arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda kaymakamın oğullarından Safa Akif İnan karnından, diğer oğlu Ahmet Burak İnan ise bacağından bıçaklanırken, Mehmet Buğra İnan ise darp edildi.

Kardeşler ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Safa Akif İnan yoğun bakımda sabaha karşı hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler A.S.K., K.E., ve B.Ç., isimli şahıslarla birlikte toplamda 8 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve hepsi 18 yaşından küçük olan zanlılar, Servergazi Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Gençlerin savcılık sorgusunun ardından akşam saatlerinde mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Şüphelilerin hastane çıkışlarından yüzlerine elbiseleri ile kapatmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

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