Kaymakamın oğlunu öldürmüşlerdi! İddianamede şok detaylar ortaya çıktı…

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre maktul Safa Akif İnan(15) ile Baran Çelebi(14) arasında ‘Ecrin Su’ adlı bir kız sebebiyle münakaşa çıktı. Baran’ın ifadesine göre Ecrin Su, Baran’ı öptüğünü yakın arkadaşlarına söyledi. Bu durumu, Ecrin’in eski arkadaşı Safa duyunca da tepki gösterdi ve sosyal medyadan Baran ile temasa geçti. Karşılıklı hakaret ve küfürleşmenin ardından taraflar taraf kavga etmek için buluşmaya karar verdi. Safa İnan, ağabeyleri Ahmet Burak İnan(21) ve Mehmet Buğra İnan’ı (21) ; Baran Çelebi de Batuhan Ç’yi aradı. Batuhan Ç. ‘İşim var, seni Kadir’e yönlendireyim’ dedi.

MOTOSİKLETLE GELDİLER

Bunun üzerine ‘Japon’ lakaplı Kadir E. , Baran Ç’ye yardım için grubuyla birlikte buluşma yerine geldi. Safa’nın ağabeyleri de dört arkadaşıyla birlikte geldi. İki grup buluştular. İfadelere göre Safa İnan’ın ağabeyi Ahmet Burak tarafları yatıştırmak için ‘Konu burada kapansın, bir daha da görüşmeyin’ dedi. Baran ise ‘O zaman Safa benden özür dilesin veya teke tek kavga edelim’ teklifini yaptı. İki ağabey, kardeşlerini alıp olay yerinden uzaklaştığı sırada Kadir Ersoy’un arkadaş grubundan Burak K. (16) ve 4 kişi daha motosikletle buluşma yerine geldi. Bu yeni gelen gruptan Ahmet S. (15) tarafların kavga ettiğini düşünerek bıçak ve bir neşter çıkardı ve ‘Safa buraya gel lan!’ diyerek koşmaya başladı. Bunun üzerine Safa’nın ağabeyi Mehmet Buğra onun önünü kesti ve bıçağı indirmesini istedi. Bu sırada Kıvanç B., Mehmet Buğra’ya yaklaştı ve elindeki muşta ile suratına yumruk attı. Diğer bir çocuk da uçan tekme attı. Böylece kavga başladı ve taraflar boğuşmaya başladı. Ağabey Ahmet Burak bu sırada ayağından bıçaklandı. Boğuşma devam ederken Safa da Burak K. (16) tarafından bıçaklandı. Safa kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ahmet S. suçmaları kabul etmeyerek kimseyi bıçaklamadığını söyledi. Baran Ç. ‘Safa’nın ölümünden dolayı çok üzgünüm.’ dedi. Kıvanç B. ise tartışma sırasında birinin kendisini ‘Karı gibi sakız çiğneme’ dediğini, kavganın da böyle başladığını söyledi. Savcılık soruşturma sürecinde yaşları 15’ten küçük olan 3 sanık (Baran, Fehmi Arda, Kağan) için ‘farik ve mümeyyiz’ olup olmadıkları yönünde üniversiteden rapor aldı. Savcılık 8 ‘suça sürüklenen çocuk’ hakkında ‘çocuğu kasten öldürmek’ ve ‘silahlı yaralama’ suçlarından 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava Denizli Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.