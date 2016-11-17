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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA)
17.11.2016 - 12:44, Son Güncelleme:

Kaymakamdan imamlara uyarı: Paçoz gezinmeyin

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Ardahan'ın Posof Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, imamların giyimlerine özen göstermesini istedi. Kaymakam Alibeyoğlu, "Ütüsüz pantolon giymenin din ile imanla ne ilgisi var? Köyde öğretmen grand tuvalet gezerken sen niye paçoz geziyorsun?" dedi.

Posof Müftülüğü tarafından köylerde görevli imamlarla bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Kahvaltılı toplantıya Posof Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, Belediye Başkanı AK Partili Cahit Ulgar, İlçe Müftüsü Osman Güneş, merkez ile köylerde görevli imam ve müezzinler katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Müftü Osman Güneş, "Allah bizlere kazasız, belasız, başkalarının iftirasına maruz kalmadan görevimizi yapmayı nasip etsin" dileğinde bulundu. Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar da merkez ve köylerdeki din adamlarından su israfı, çevre temizliği konusunda yardım istedi. Bu konuda büyük sıkıntılar bulunduğuna dikkati çeken Ulgar, su ve çevreyi kirletmeme konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesini istedi.

'YILLARCA DİYANET TEŞKİLATI ÜTÜSÜZ PANTOLONDA DİRETTİ'

Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu da konuşmasında imamların neler yapmaları konusunda önerilerde bulundu. Ülkenin iki maarif ordusu bulunduğunu, bunlardan birinin Milli Eğitim diğerinin de Diyanet olduğunu hatırlatan Kaymakam Alibeyoğlu, taşranın dünyaya açılan kapısının da öğretmenler ile imamlar olduğuna dikkati çektikten sonra imamlara şu eleştirilerde bulundu:

"Benim haddim değil, anlattığınız vaazın içeriğini, dini bilgilerinizi sorgulayacak düzeyde değiliz. Ama, sosyal ve içtimai yönünüzü sorgulama hakkımız var. Köyde muhtar vardır ama köyün gayri resmi makamı imamlık makamıdır. Arkadaşlar bunları söylerken üzerinize alınmayın. Neden toplumun algısını yıkamıyoruz? Neden vazifemizin başında durma problemi yaşıyoruz. Gönül arzu eder ki, köyde en iyi elbiseyi siz giyin. Yıllarca Diyanet teşkilatı ütüsüz pantolon giymede diretti. Ütüsüz pantolon giymenin din, imanla ne ilgisi var ben onu anlamıyorum. Yıllarca hasır gömlek giymeye çalıştılar. Bu yakalı gömleğin dinle, imanla ne alakası var? Takım elbise giymemeye azami gayret ettik. Arkadaşım öteki memur giyiyor da sen niye giymiyorsun? Köyde öğretmen grand tuvalet gezerken sen niye paçoz geziyorsun."

'EN BÜYÜK KANAYAN YARAMIZ, CAMİLERDE PARA TOPLUYORUZ'

Camilerde para toplanmasına da değinen Kaymakam Alibeyoğlu, "Parayı çok sevmemek lazım. En büyük kanayan yaramız, camilerde para topluyoruz. Ben bugüne kadar hiçbir imam arkadaşı para verirken görmedim. Gören var mı? Sizleri vicdanınıza havale ediyorum. İstisnalar kaideyi bozmaz. Sanki bu hayır hasenat cemaate farz, imama farz değil. İmam cenneti garantiledi" dedi.

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