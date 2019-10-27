Kaymakam yakan ajanda

Akseki Kaymakamlığı’nda 15 yılı Akseki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda müdür olmak üzere toplam 31 yıl 4 ay görev yapan Abdullah Çatlı (55) geçen 18 Temmuz’da tutuklandı. Abdullah Çatlı’ya, kamuyu zarara uğratmak üzere ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘evrakta sahtecilik’ suçlarından dava açıldı. İddianameye göre Çatlı, kamuyu 965 bin 584 lira zarara uğratmakla suçlanıyor. Ancak soruşturma devam ederken önemli bir gelişme yaşandı. Vakıf Müdürü Abdullah Çatlı’nın yapılan harcamaları yazdığı özel ajandası Cumhurbaşkanlığı’na gönderdiği yazı ve cezaevindeyken Antalya valisine hitaben kaleme aldığı 13 sayfalık yazı da dosyaya girdi. 2015-2019 döneminde görev yapan iki kaymakamın talimatı ile vakıf hesaplarında usulsüz harcamaların yapıldığını iddia eden Abdullah Çatlı, iki kaymakamın talimatı ile ihtiyaç sahiplerine verilmesi gereken paraların verilmiş gibi gösterilerek kasada tutulduğunu belirtti. Çatlı’nın avukatlarının suç duyurusu üzerine iki kaymakam hakkında savcılık soruşturma başlattı. Dosyaya sunulan belgelere göre iki kaymakamın yaptığı iddia edilen usulsüzlükler şöyle:

‘ÜZERİME YIKILIYOR’

Diğer vakıf çalışanları F. Ç., O. M. S., ve H. A.’nın da en az benim kadar mutemet olarak imzaları var. Örneğin 11 Mart 2015 tarihli, mutemet olarak H. A.’nın adının göründüğü toplu ödeme makbuzunda benim imzam sahte olarak atılmış. Tüm ödemeler benim üzerime yıkılmaya çalışılmakta.

İki kaymakam bana yaptıramadıkları usulsüzlükleri vakıf çalışanları F. Ç., O. M. S. üzerinden yaptı. Birçok imza kaymakamların talimatı ile personele attırıldı.

Her iki kaymakam da vakıf bütçesinden öğretmen ve öğrencilere verilmek üzere hediye aldırdı. Engellilere 500 ile 100 TL arası yardım çıkarılıp tutanakları imzalatılıyordu. Ancak bu kişilere paraları ödenmiyordu. Bu paralar ile altın, ayakkabı, kol saati ve bisiklet gibi ürünler alınıp dağıtıldı. Oysa vakıf parası ile böyle bir harcama yapılamaz.

FAKİRİN PARASIYLA LÜKS ARAÇ

Kaymakam Murat B. göreve başladıktan sonra ilk işi lüks bir arazi aracı almak oldu. 2016 Ocak ayında sıfır Volkswagen Amarok cip 100 bin liraya alındı. Bu aracın parasının bir kısmı Kaymakam B.’nin kurdurduğu dernek hesabından, büyük bir kısmı ise vakıf hesabından satıcı şirkete ödendi. Bazen makam aracının tamir bakım ücretini vakfın aracına bakım yapılmış gibi fatura kestiriyordu. Aracın yakıt masrafları da vakıftan karşılandı. Bu araçla ava dahi gitti. Kesilen iki ayrı radar cezasını da vakıf ödedi.

Kaymakam Murat B., vakfın parası ile 4500 liraya drone aldı. Evinin Digitürk ödemelerinden tutun, evinin temizliğine gelen görevlinin ücretinin ödenmesi dahi vakıf kasasından yapıldı.

SON PARA KASKOYA GİTTİ

Fakir fukaraya dağıtılması gereken paralarla Akseki Hükümet Konağı ile ilçe merkezinde kurdurulan Mobese kameralarının paraları ödendi.

Kaymakam Murat B., tayini çıktığında bile vakfın kasasında kalan 14 bin lirayı, “çocuklara oyuncak alacağım” diyerek aldı. Ancak bu parayla Antalya’dan yeni aldığı otomobilinin kasko ve sigortasını ödedi.

Kaymakam Murat B. zamanında alınan cip, yeni gelen Kaymakam Muhammed N. tarafından bir müteahhite satıldı. Kaymakam N. satıştan gelen paranın bir bölümü ile hükümet konağının önüne hayvan figürleri koydurdu, bir bölümü ile de makam odasını restore ettirdi.

Kaymakam Muhammed N.’in talimatı ile vakfın hesabından 3500 lira çekildi. Kayıtlarda bu para 7 yoksula dağıtılmış gibi gösterildi. Ancak, paranın 3 bin lirası ile kaymakamın da fotoğrafının basıldığı ‘Sıfır Atık Boyama Kitabı’ bastırıldı. Kitapların parası ise banka yolu ile firma sahibi M. İ. Ç.’ye gönderildi.

Bu yıl Ramazan ayında 170 kişiye iftar yemeği verildi. İlçedeki 9 fakir kişiye 30 gün boyunca iftar yemeği verilmiş gibi sahte fatura düzenletildi.

2019 yılında durumu iyi olan vatandaşlara gıda yardımı yapıldı. Ancak, bu yardımlar fakir vatandaşlara yapılmış gibi gösterildi. Aynı durum 2018’deki kömür yardımlarında da söz konusu.

Kaymakam N.’nin talimatı ile ilçede bulunan emniyet, jandarma gibi bazı kurumların kaloriferci ücreti vakıf kasasından ödendi. Yine vakfın kasasından Akseki Adliyesi’ne telefon santralı yapıldı. Kaymakam N., kasada para olduğu zamanlarda para istediğinde telefon açarak, ‘Şu kadar parayı zarfa koy getir’ diyordu. 3 yıllık görev süresince 200-250 bin lira civarında bir parayı benden almıştır.

‘USULSÜZLÜK YOK’

HAKKINDA açılan soruşturmaya ilişkin kendisine ulaşan bir evrağın olmadığını söyleyen dönemin Akseki Kaymakamı Muhammed N., Hürriyet’e yaptığı açıklamada özetler şunları söyledi: “Yaptığımız hiçbir işlemde usulsüzlük söz konusu değil. İlçenin en yoksul bölgesinde toplu iftar verdik bu doğru. Ama 9 ihtiyaç sahibine verilmesi gereken para ile bu iftarın verildiği doğru değil. Muhasebede bir hata yapılmış ise bundan benim haberim yok. Bu, müfettiş incelemesi ile ortaya çıkar. Yapılan harcamaların önemli bir bölümü de zaten hayırseverlerin yaptıkları yardımlar ile yapıldı. Kaymakamlık aracı ile maç gibi bir yerlere gidildiğinde dahi ben mazot parasını kendi cebimden ödemeye dikkat ettim.” Konu ile ilgili görüşmek üzere özel kalemine ulaştığımız Kaymakam Murat B.’ye ise ulaşılamadı.