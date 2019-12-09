Kaymakam ile başkan karşı karşıya

İlk tartışma, 31 Mart’ta seçilen CHP’li Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu’nun Millet Bahçesi Parkı’nın adını 100. Yıl Atatürk Parkı diye değiştirmesi üzerine başladı. Kaymakamlık, ‘adı değiştirmekte kamu yararı görülmediğinden’ ismi onaylamadı. Tabelayı indirmeyeceğini açıklayan belediye ise yargıya başvurdu. Daha sonra belediye okullarda ücretsiz dil kursu düzenlemek amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurdu. Bu istek, kaymakamlık tarafından “İhtiyaç yok” diye geri çevrildi. Çervatoğlu’nun iddiasına göre ücretsiz kreş için yer tahsis edilmediği gibi, bisiklet yoluna da izin verilmedi.

Fındıklı Belediyesi son olarak 9-10-11 ve 12. sınıfta okuyan öğrencilere bir internet sitesi üzerinden ücretsiz e-dershane hizmeti verme kararı aldı. Siteye giriş şifresi dağıtmak ve sistem hakkında bilgi sunmak üzere bir sosyoloğu görevlendiren Başkan Çervatoğlu, 27 Kasım’da kaymakamlığa başvurdu. Kaymakamlık, talebi 2 Aralık’ta reddetti. Ret gerekçesinde hizmet verebilmesi için belediyenin MEB ile protokol imzalaması, hizmetin içeriği, tarafların yükümlülükleri, internet sitesinin güvenliği hususlarının belirtilmesi gerektiği anlatıldı.

AYRIMCILIK YAPMAYIZ

Kaymakam Muhammet Emre Canpolat e-dersane için izin alınmadan ve protokol hazırlanmadan işlem yapılmak istendiğini savunarak şunları söyledi: “Belediye eğitim hizmetinin içeriği hakkında bilgi vermeden ‘Eğitim hizmeti vereceğim’ diyor. Vereceksiniz de, önce MEB’e anlatın, aranızda protokol oluşturun. Müfredata uygun mu, nereden bileyim? Bu hususu bilmeden nasıl imza atabilirim? Belediye altyapısı olmadığı halde ‘Kurs vereceğim’ diyor. Yasalar belediyeye böyle bir yetki vermemiş. Mesele, Lazca ve Hemşince eğitimle ilgili değil. Öyle olsa, ben neden şu an Lazca öğreneyim? Siyasi bir kurum değiliz. Belediye seçimle işbaşına gelmiştir. Vatandaşın tercihini sorgulamayız. Ayrımcılık yapmak gibi bir hadsizlik olur mu?”

CHP’LİYİZ DİYE Mİ?

Engellendiklerini savunan Ercüment Çervatoğlu şunları söyledi: “Gençlerin eğitimine destek vermek için yola çıktık ancak kurumlar bizi engellemek amacıyla yarışır hale geldi. Eğitim kalitesinin yükselmesini neden istemezsiniz? Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde değil miyiz? Bu protokoller birçok il ve ilçelerde belediyeleriyle yapılırken, bizimle neden yapılmaz? Geldiğimiz günden beri kurs, bakımevi ve kreş açmak, sosyal tesis yapmak, parka 100. Yıl Atatürk Parkı adı vermek suç oldu. Neden? CHP’li olduğumuzdan olabilir mi?”