Kayıt ikramları

Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, milletvekillerinin kayıt işlemlerinin sürdüğü Tören Salonu’nu ziyaret etti. Aydın, ziyareti sırasında yeni kaydını yaptıran AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez’e eşlik etti. Gazetecilere açıklama yapan Aydın, “Yeni bir sürece girdik. Aynı zamanda Türkiye ilk defa makas değiştirdi. Sistem olarak parlamenter hükümet modelinden, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli’ne geçişi, 24 Haziran ile birlikte sağladık” dedi. Konuşmaların ardından Çilez, seçim bölgesinin ünlü çöreğinden basın mensuplarına ve Meclis çalışanlarına ikram etti. Kayıt yaptıran AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu da yanında getirdiği Osmaniye fıstığını personele ikram etti. CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan da kayıt işlemlerini gerçekleştirdi. Kayan, “27’nci dönemin daha parlak, hak ve özgürlüklere, hürriyetlere daha fazla yer veren, basın yayında da özgürlüklere açılan bir dönem olsun istiyorum” dedi.