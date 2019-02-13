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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
13.02.2019 - 06:25, Son Güncelleme:

Kayıp yaşlı adam yaralı halde bulundu! 'Yerde poşet gibi bir şey gördüm'

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Kayıp yaşlı adam yaralı halde bulundu! 'Yerde poşet gibi bir şey gördüm'

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde kaybolan yaşlı adam, bir vatandaş tarafından yaralı halde yol kenarında bulundu. İhbarı yapan Eren Ağcakoyunlu, "Yerde duran poşet gibi bir şey gördüm. Biraz ilerleyince durdum, geldim baktım. Yaşlı adamı yüz üstü yerde yatarken gördüm." dedi.

Sabah saatlerinde alzheimer hastası olduğu belirtilen Abdullah İ. (78) evinden çıktı ve bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından ekipler 78 yaşındaki yaşlı adamın bulunması için çalışmalara başladı. 

Akşam saatlerinde Onikişubat ilçesi Gayberli mahallesi Ali Sezal bulvarı üzerinde yerde yaralı halde yatan bir şahıs bulundu. Bölgeden geçen bir vatandaşın, yol kenarında yatan yaralı adamı fark etmesi ve durumu bildirmesi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çok geçmeden yaşlı adamın sabah kaybolan alzheimer hastası Abdullah İ. (78) olduğu tespit edildi. 

"POŞET GİBİ BİR ŞEY GÖRDÜM"

Polis ekipleri yaşlı adamın nasıl yaralandığını araştırırken, çevredeki vatandaşlar bir metre yüksekliğinde ki orta refüjden düştüğünü söyledi. Yaralı adamı bularak yetkililere haber veren Eren Ağcakoyunlu ise, ''Ben buradan geçiyordum. Yerde duran poşet gibi bir şey gördüm. Biraz ilerleyince durdum, geldim baktım. Benden sonra bir kaç araç daha durdu. Yaşlı adamı yüz üstü yerde yatarken gördüm. Burnunun üst tarafında yarık vardı. Polisi ve ambulansı aradık'' dedi. 

Sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Abdullah İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından taburcu edileceği öğrenildi. 

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