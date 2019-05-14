Kayıp tekstilci için korkunç iddia! Terk edilmiş otomobili bulundu
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, kendisinden haber alınamayan tekstilcinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçede tekstil firmalarına fason üretim yapan Onur Uzunel'den (30) haber alamayan eşi Ümmü Can Uzunel durumu jandarmaya bildirdi.
Bu arada jandarma ekipleri, öğle saatlerinde Duacılı Mahallesi Dere Yolu mevkisinde terk edilmiş bir otomobil ihbarı üzerine olay yerinde inceleme başlattı.
Yapılan incelemede otomobilin kontak anahtarının üzerinde olduğu ve içerisinde cep telefonu ile cüzdan bulunduğu belirlendi.
Aracın kayıp ihbarı yapılan Uzunel'e ait olduğunun tespit edilmesi üzerine jandarma ekipleri, arama kurtarma köpeği "Çekiç"in de kullanıldığı arama çalışması gerçekleştirdi.
Ümmü Can Uzunel de bölgeye gelerek, kucağındaki çocuğuyla çalışmaları izledi.
Ekipler, Uzunel'in bir araca zorla bindirilerek kaçırılmış olabileceği şüphesi üzerinde duruyor.
Görgü tanıklarının ifadesine başvuran jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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