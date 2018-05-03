Kayıp şoför sevgilisinin evinde öldürülmüş

İşe gitmek için cuma günü evinden çıkan iki çocuk babası Murat Gülbal’dan haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Gülbal'ın cuma günü Demirciler Mahallesi'nde oturan sevgilisi Şadiye Ö.'nün evine girdiği belirlendi.

ÖNCE ‘KALP KRİZİ GEÇİRDİ’ DEDİ

Gözaltına alınan Şadiye Ö., çelişkili ifadeler verince, evinde arama yapıldı. Aramada, kan izlerine rastlandı. Tekrar sorguya alınan Şadiye Ö. ifadesinde, Gülbal'ın kalp krizi geçirdiğini, korkudan kimseye haber veremediğini ve gömdüğünü söyledi.

İKİNCİ SORGUDA İTİRAF ETTİ

Şadiye Ö.'nün tek başına bunu yapacağına inanmayan polis, sorguyu sürdürdü. İddiaya göre Şadiye Ö. sorgusunda bu kez, “Cuma günü Gülbal ile kahvaltı yapıyorduk, bu sırada bana ilgi duyan arkadaşımın kocası olan Bahattin Ö. telefonla aradı. Evde birinin olup olmadığını sordu. Ben de, erkek arkadaşımın olduğunu söyledim” dedi.

Şadiye Ö., Bahattin Ö.'nün eve gelerek, Gülbal'a saldırdığını ve çıkan boğuşmada Bahattin Ö.'nün evde bulunan havlu ile Gülbal'ı boğduğunu söyledi. Şadiye Ö., Bahattin Ö.'nün çocuklarına zarar vereceğini söyleyerek, olayı kimseye anlatmaması yönünde tehditte bulunduğunu da iddia etti.

Polis, Şadiye Ö.’nün sorgusundaki bilgilerin ardından Bahattin Ö.'yü de gözaltına alıdı. Şadiye Ö.'nün ifadesi üzerine polis ekipleri, evin yanında bulunan deponun altına gömülen Gülbal'ın cesedini de çıkardı. Gülbal'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.