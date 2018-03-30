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    Kayıp polis denizde aranıyor

    İHA
    30.03.2018 - 11:27 | Son Güncelleme:

    Trabzon’un Maçka ilçesinde 9 gün önce polis aracının dereye devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ı denizde arama çalışmaları bu sabahtan itibaren denizde 35 polis kurbağa adamın ve Sahil Güvenlik ekiplerinin katıldığı çalışma ile başladı.

    Kazanın olduğu 22 Mart’tan bu yana Ayan'ın bulunması için AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik ve çeşitli kurumlardan 472 kişilik arama kurtarma ekibi, kazanın olduğu alanda ve sahile kadar olan 25 km’lik dere boyunca çalışmalarını sürdürüyor.

    Kayıp polis denizde aranıyorBölgede 49 dalgıç ve diğer ekipler de dere boyunca detaylı arama gerçekleştiriyor. Hava şartları ve yağışlı hava nedeniyle derenin bulanık akması ve su seviyesinin yükselmesi çalışmaları güçleştirirken, bu sabahtan itibaren denizde arama çalışmaları da başladı.

    Kayıp polis denizde aranıyorTürkiye’nin 4 bir tarafından Trabzon’a gelen 35 polis kurbağa adam, meslektaşını Değirmendere’nin denize döküldüğü sahilde ve kıyılarda aramaya başlarken, deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri de çalışmalara destek veriyor.

    Kayıp polis denizde aranıyorÖte yandan Maçka ilçesinde 22 Mart'ta polis aracının görev sırasında dereye devrildiği kazada polis memuru Yunus Çavdar şehit olurken, İzzet Kazaz yaralanmış, Mehmet Ayan ise dere sularına kapılarak kaybolmuştu.

    Etiketler: Karadeniz , NoMobil , gündem
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