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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.08.2018 - 12:28, Son Güncelleme:

Kayıp pilotun babasından acı sözler

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Kayıp pilotun babasından acı sözler

Bekarlığa veda partisi için arkadaşlarıyla Dubai’ye giden işadamı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ve beraberindekileri taşırken düşen özel jetin pilotu Beril Gebeş’in naaşına 5 aydır ulaşılamadı. Kızlarına ulaşılamamasından dolayı da ayrı üzüntü yaşadıklarını dile getiren emekli pilot baba Mehmet Vasıf Gebeş, “İki bayram geçti, haber gelmedi. En azından kızımızın naaşı bulunsun da mezarına gidip toprağını okşayalım" diye konuştu.

Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran, evlilik öncesi bekarlığa veda partisi için 7 arkadaşı ile birlike Başaran Holding’e ait jet ile Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti. 11 Mart’ta da Başaran ve arkadaşları İstanbul’a dönmek için jet ile harekete geçti. Ancak özel jet, İran semalarındayken henüz belirlenemeyen bir sebeple dağlara çakıldı. Kaza sonrası yapılan arama-kurtarma çalışmalarında Mina Başaran ve 7 arkadaşı ile kaptan pilotlardan Melike Kuvvet’in cesedine ulaşıldı. Ancak kaptan pilot Beril Gebeş’in naaşı bulunamadı.

‘MEZARI OLSUN’

Kazayla ilgili çeşitli iddialar konuşulurken, pilot Gebeş’i bulmak için arama çalışmalarına İran arama kurtarma ekibi devam etti. Ancak aradan geçen 5 aya rağmen Gebeş’in naaşına ulaşılamaması şaşkınlık yarattı.

Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus'un haberine göre, kızlarına ulaşılamamasından dolayı da ayrı üzüntü yaşadıklarını dile getiren emekli pilot baba Mehmet Vasıf Gebeş, “İki bayram geçti, haber gelmedi. En azından kızımızın naaşı bulunsun da mezarına gidip toprağını okşayalım. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Bu acıyı yaşayan bilir” diye konuştu.

CAMDAN FIRLADI İDDİASI

Gebeş’in naaşına ulaşılamayınca da kaza öncesi özel jetin camının kırıldığı, kaptan pilot Beril Gebeş’in camdan fırladığı ve kaza noktasına uzak bir yerde düştüğü belirtildi. 1990 yılında 87 yolcusu ile İngiltere’den İspanya’ya giden British Airways’e ait 5390 sefer sayılı Bac one Eleven tipi uçağın uçuş sırasında sol kokpit camı kırılıp kokpitten dışarı fırlayan pilotu, uçuş ekibinin ayaklarından yakalayarak düşmesini engellemesi de buna örnek gösterildi.

Diğer iddiaya göre de, cesedin tamamen yanmış olma ihtimali gündeme geldi. Binlerce metre yüksekten hızla yere düşen uçağın burun kısmında oluşan yüksek ısının kaptan pilotun olduğu bölümde yoğunlaşması sonrası pilot Gebeş’in cesedinin tamamen erimesine yol açtığı konuşulurken DNA için örnek bulunamaması da buna bağlandı.

‘BIRAKSALAR 24 SAAT UÇARIM...’

37 yaşındaki Beril Gebeş Jeoloji mühendisliği mezunuydu. Bir havacılık dergisine verdiği röportajda şunları söylemişti: Pilot olmak istiyordum. Üniversiteden sonra babam ‘Yurt dışında master mı yapmak istersin, yoksa uçuş okuluna mı gitmek istersin?’ diye sorunca hiç düşünmeden uçmayı seçtim. Bıraksalar 24 saat uçarım. Pilot olmak için mesleğimi bıraktım.

 

 

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