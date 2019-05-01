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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gülay KUYUCU- Seracattin SEÇKİN/VAN (DHA)
01.05.2019 - 13:01, Son Güncelleme:

Kayıp Ömer'in 24 gün sonra cesedi bulundu

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Kayıp Ömer'in 24 gün sonra cesedi bulundu

Van'ın Çaldıran ilçesinde Kaz Gölü’ne avlanmaya gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Ömer Topgaç'ın (21), 24 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Çaldıran ilçesine bağlı Kalkandere Mahallesi’nde yaşayan Ömer Topgaç, 7 Nisan Pazar günü avlanmak için Kaz Gölü’ne gittiğini söyleyerek evden çıktı. Daha sonra eve dönmeyen Topgaç’ın ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Van İl Jandarma Arama Kurtarma ve Su Altı Timi, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Topgaç’ın bulunması için bölgede arama çalışması başlattı.

Kayıp Ömerin 24 gün sonra cesedi bulundu
Ankara'dan gelen 8 kişilik özel su altı ekibinin de görev yaptığı çalışmalarda Çaldıran'dan Muradiye'ye kadar olan 53 kilometrelik dere yatakları ve 2 HES barajı tarandı. Ekiplerin günlerdir sürdürdürdüğü çalışmalarda Topgaç'ın izine rastlanmadı. Yapılan detaylı arama çalışmalarından sonuç alamayan Ankara'dan gelen özel su altı ekibi bugün çalışmalarını sonlandırdı.

Kayıp Ömerin 24 gün sonra cesedi bulundu
Ancak bir vatandaşın ihbarı üzerine ekipler tekrar bölgeye gitti. Kalkandere Mahallesi'ne yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta ve gencin kaybolduğu değerlendirilen yere de yaklaşık 300 metre mesafedeki dere içinde bir ceset bulundu. Ekipler, cesedin kayıp Topgaç'a ait olduğunu belirledi. Topgaç'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayıp Ömerin 24 gün sonra cesedi bulundu

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