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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin) (DHA)
31.03.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Kayıp Ömer'den kahreden haber

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Kayıp Ömer'den kahreden haber

Mardin'in Derik ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 11 yaşındaki Ömer Azak'ın, iki mahalle arasında geçen ve evine 500 metre mesafedeki derede kaybolduktan 20 saat sonra cesedi bulundu.

Derik ilçe merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Beşkavak Mahallesi'nde yaşayan Gurbet- Şeyhmus Azak çiftinin çocukları Ömer, dün oyun oynamak için evden ayrıldı. Bir süre sonra eve dönmeyen Ömer'e ulaşamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, dün gece saatlerine kadar dedektör köpekler eşliğinde Ömer'i aradı. Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, İlçe Emniyet Müdürü Tarık Ziya Turan ve İlçe Jandarma Komutanı Seçkin Karadağ'ın da ellerine aldıkları el fenerleriyle katıldığı arama çalışmalarında dün gece sonuç alınamadı.

Sabah erken saatlerde yeniden başlatılan arama çalışmalarıyla ekipler, mobese kamera kayıtlarından çocuğun, Dumanlı ile Beşkavak mahalleri arasında geçen dereye doğru gittiğini belirledi. Bunun üzerine arama çalışmaları dere çevresinde yoğunlaştırıldı. Yapılan arama çalışmalarıyla küçük Ömer'in saat 10.00 sıralarında kaybolduktan yaklaşık 20 saat sonra cansız bedenine ulaştı.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Ömer'in, dere kenarındaki çamur bölgede ayağı kayması sonucu düştüğü suda boğulduğu belirtilirken, cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Ömer'in babası Şeyhmus Azak, çocuğunun dün saat 14.00 sıralarında evden oyun oynamak için ayrıldığını ve bir daha haber alamadıklarını söyledi.

Kayıp Ömerden kahreden haber

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